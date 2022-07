BBVA lanza su unidad Spark con ofertas específicas para startups que incluyen el 'venture debt'

BBVA quiere ganar terreno en el ecosistema emprendedor, donde ve una enorme oportunidad de negocio. El banco presidido por Carlos Torres ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva unidad de negocio, BBVA Spark, con una propuesta integral de servicios financieros pensados para startups, scaleups y unicornios (empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares). "Queremos ser el banco de las empresas que están definiendo el futuro con el objetivo de generar relaciones de largo plazo con estos clientes", ha dicho Roberto Albaladejo, responsable de BBVA Spark, que arranca su andadura en España y México.

La oferta se extenderá después a Colombia y Turquía y, en siguientes fases, al resto de los países donde BBVA tiene presencia, entre ellas EE UU. Todo en un momento en que la lluvia de millones del capital riesgo que ha permitido impulsar este tipo de empresas estaría cerca de llegar a su fin debido a las incertidumbres provocadas por la inflación, la subida de tipos y la guerra de Ucrania.

Como ha recordado David Puente, responsable Global de Client Solutions de BBVA, las startups y las scaleups recurren fundamentalmente a la financiación en capital de inversores privados. "En gran medida por encontrarse en fases muy tempranas, pero también por la falta de un mercado de financiación bancaria desarrollado". Por ello, el banco español ha decidido lanzar una oferta integral que se adapta, según han explicado, a las distintas etapas del ciclo de vida de estas empresas, desde sus fases iniciales hasta convertirse en grandes corporaciones.

Los directivos han explicado que, en función de la etapa en la que se encuentren las startups, estas podrán acceder a toda la oferta de productos para empresas de BBVA (nóminas, pagos, tarjetas, seguros, entre otros), y a productos de financiación específica para estas compañías.

En concreto, BBVA Spark va a sumar a su oferta financiera modelos como el venture debt, que está ganando fuerza como opción de financiación ante la creciente dificultad para acceder al capital riesgo y que es muy habitual en otros mercados de innovación como Silicon Valley, pues permite a las compañías acceder a financiación bancaria y reducir la dilución sobre su participación accionarial que se produce en las rondas de financiación privada.

La oferta de BBVA Spark se extiende también a las compañías tecnológicas en fases más avanzadas con financiación a través de productos como los growth loans (préstamos de crecimiento), que permite a las startups acometer proyectos de inversión, como entrar en nuevos mercados, u operaciones corporativas. Estas compañías también podrán contar con asesoramiento en operaciones de M&A o en la preparación de su salida a Bolsa, apoyándose en las capacidades de banca de inversión de BBVA.

Albaladejo ha destacado el modelo de riesgos adaptado a la realidad de estas empresas sobre el que se apoyará la nueva línea de negocio del banco. "Haremos ese análisis de riesgo con una aproximación distinta, con una prospectiva de los negocios, pues en este tipo de empresas su historia no siempre representa lo que es hoy y lo que será en el largo plazo".

Los directivos también han aclarado que estos tipos de operaciones de financiación y asesoramiento se prestarán a través de equipos especializados, que acompañarán a las empresas en los momentos clave de su desarrollo. Así, BBVA Spark contará con una red propia de asesores especializados y completamente dedicados a este segmento.

El objetivo del banco es tener un equipo de 50 personas en esta unidad para finales de año entre España y México. Este equipo estará formado por diferentes perfiles, desde expertos en banca de inversión a personas que han trabajado en venture capital o profesionales que ya estaban en el banco y que ya habían trabajado con startups.

Los directivos han aclarado que BBVA Spark no se estructura como un fondo sino que toda su actividad se realiza desde el balance del banco y no cuenta con un importe máximo. "Nuestra idea no es crear un fondo, sino dar una solución de banca universal para empresas innovadoras, tecnológicas y de alto crecimiento, la cual incluye productos y servicios financieros y de asesoramiento. Y dentro de esa propuesta, la financiación es una pieza muy relevante", han remarcado.

Los servicios financieros y de asesoramiento que ofrece el banco podrán combinarse con las inversiones en fondos de venture capital y con el ecosistema de innovación gracias a que la organización de BBVA Spark gestiona también estas dos actividades en las que BBVA tiene una larga trayectoria.

Según han explicado los directivos del banco, BBVA Spark incluye el área que decide la estrategia de inversión en fondos de capital riesgo. Estas inversiones incluyen Propel o Sinovation Ventures, y las últimas realizadas en Leadwind, Lowercarbon o Fifth Wall. “Sobre esta base, vamos a incrementar nuestras inversiones en estos fondos, apoyando a las empresas del futuro en cuatro verticales clave: compañías tecnológicas e innovadoras de alto crecimiento; fintech; activos digitales, y descarbonización”, añadió Puente.

Además, BBVA Spark integra las actividades de Open Innovation para impulsar el ecosistema de innovación y la colaboración de startups con el banco.

Albaladejo no ha ofrecido datos sobre cuántos clientes planean alcanzar en esta nueva unidad en a corto o medio plazo. Sí ha señalado que la unidad arranca ya con unos 500 clientes entre España y México, pues el banco ya venía trabajando con startups, "pero confiamos que el número va a crecer muy rápido porque estamos viendo mucha demanda".