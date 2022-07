Los derechos de la Champions League podrían superar los 2 billones de dólares en EE.UU

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol comenzará a solicitar ofertas por los derechos de televisión de la Liga de Campeones en EE.UU., y se espera que las ofertas superen los 2 billones de dólares por un acuerdo de seis años, más del doble de lo que la UEFA consigue cada año de los acuerdos actuales, según personas familiarizadas con la organización.

Se espera que el grupo publique un documento en su página web el lunes invitando a las empresas a presentar ofertas para el torneo anual, en el que participan los mejores equipos de fútbol de Europa. El plazo de fecha límite para presentar ofertas es el 15 de agosto.

La UEFA ha mantenido conversaciones preliminares en las últimas semanas con Comcast Corp.'s NBC, Walt Disney Co.'s ESPN, Paramount Global's Amazon.com Inc, Apple Inc, Fox Corp, Warner Bros. Discovery Inc., Univision y DAZN, según fuentes que pidieron no ser identificados porque las discusiones son privadas.

Paramount y Univision tienen los derechos de la Champions League. Entre ambos pagan unos 145 millones de dólares al año, aunque Paramount está pagando más. La audiencia ha sido enorme. La final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid y el Liverpool, dos de los equipos más populares, atrajo a 2,8 millones de espectadores en la CBS en mayo. Esa fue la cifra de mayor audiencia de una final en Estados Unidos en la televisión en inglés. También fue la mayor audiencia de streaming para un partido de fútbol en Paramount+.

La UEFA ha hecho varios cambios para que sus derechos sean más atractivos para las empresas de comunicación. Aumentará el número de equipos de 32 a 36 a partir de 2024. Por primera vez, los medios de comunicación pueden pujar por los derechos hasta seis años, de 2024 a 2030, lo que da a las emisoras más tiempo para aumentar su capacidad de marketing y producción.

También se han añadido partidos en enero, lo que podría ayudar a los servicios de streaming, que, de otro modo, verían cómo los abonados se dan de baja cuando la liga se toma un descanso ese mes. Un nuevo formato significa que menos partidos se solapan y que los equipos populares juegan más a menudo. Y en un guiño a la creciente popularidad del streaming, la liga está relajando el requisito de que un número mínimo de partidos aparezca en la televisión tradicional.

El fútbol se ha convertido en el deporte preferido de la era del streaming debido a su base de aficionados jóvenes, con conocimientos digitales. Varias empresas de comunicación, como Paramount, ESPN y NBC, han utilizado este deporte para impulsar sus ofertas en línea. También ha sido atractivo para los gigantes de la tecnología que acaban de llegar a la transmisión de deportes. El mes pasado, Apple Inc. se hizo con los derechos de la Major League Soccer, mientras que Amazon.com Inc. consiguió los derechos para transmitir la Liga de Campeones en el Reino Unido por primera vez.

La UEFA apuesta por que ahora es el momento ideal para vender los derechos de fútbol en Estados Unidos, ya que los precios se han disparado. En noviembre, la NBC de Comcast Corp. acordó pagar más de 2.500 millones de dólares en seis años para renovar los derechos de transmisión de los partidos de la liga inglesa. Esta cantidad casi triplica el acuerdo anterior. Por su parte, Apple está pagando una garantía mínima de 250 millones de dólares al año por los derechos de la Major League Soccer, casi el triple del valor del acuerdo anterior, según Sports Business Journal.

Además, en 2026, Estados Unidos acogerá la Copa del Mundo, lo que podría generar más entusiasmo por el fútbol entre el público estadounidense. El proceso de licitación está a cargo de Relevent Sports Group, cofundado por el propietario de los Miami Dolphins, Stephen M. Ross. En febrero, Relevent ganó los derechos para negociar los acuerdos de medios de comunicación de la UEFA en EE.UU., superando a otras agencias como Octagon y Entorno e IMG, de Endeavor, prometiendo vender los derechos por al menos 250 millones de dólares al año.

Relevent tiene experiencia en la intermediación de contratos de fútbol en Estados Unidos. El año pasado vendió los derechos de La Liga, la principal liga de fútbol española, a ESPN por 1.400 millones de dólares en ocho años.