China Three Gorges consolida su filial española con más de 2GW

China Three Gorges refuerza su apuesta por España. El gigante chino de las renovables consolida su oficina española, desde la que gestiona ya más de 2GW de producción de energía verde. Y lo hace tras haber rubricado su salto a Italia.

China Three Gorges Europe, la sociedad desde la que el grupo chino gestiona sus apuestas en España, acaba de adquirir una cartera de 300 MW en activos en Italia. Negocia su adquisición con la firma transalpina TransWorld Solar, empresa internacional centrada en el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica desde 2007.

Estos proyectos se adquirirán listos para construir (ready to built) y la transacción se espera se complete en las próximas semanas, indican fuentes financieras. El importe de la transacción rondará los 300 millones.

Esta transacción supone la entrada del grupo chino en el mercado italiano, tras contar con una presencia destacada ya en España, Reino Unido y Grecia. Y consolida a la oficina de Madrid, pilotada por Ignacio Herrero, como la referente del grupo en todo el continente. Supera con esta transacción los 2GW de energía producida. Arup y Cuatrecasas han sido los asesores de China Three Gorges en esta operación.

La firma china dio su gran salto en España este mismo año. Rubricó la que hasta ahora ha sido su mayor compra en España. Se trata de la adquisición de 619 MW eólicos a la compañía Nexwell. Se trata de dos activos solares fotovoltaicos activos, que suman 153 MW, y uno en construcción por 52 MW, así como tres proyectos en fase avanzada de desarrollo por 414 MW, y que entrarán en funcionamiento en los próximos años. Los activos adquiridos están ubicados en el sur de España, en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Pero antes de esto CTG ya había realizado otras operaciones de relevancia en el mercado español. Una fue la compra de cerca de 400 MW eólicos a los Masaveu Y antes de esto la adquisición de 500 MW solares de X-Elio, la firma de renovables de KKR y Brookfield, lo que supuso su primera gran operación en España. En el panorama ibérico cuenta también con un 20% de la eléctrica portuguesa EDP, así como ha participado en subastas relevantes como las de T-Solar, Fotowatio o Eolia. E igualmente ha adquirido 181 MW a EDPR por 307 millones a finales del año pasado.

China Three Gorges abrió su primera filial en España a finales de 2020, poco después de firmar la operación de X-Elio. Al frente de toda esta expansión se encuentra Ignacio Herrero, un ejecutivo español que el grupo chino fichó de Credit Suisse con el objetivo de coordinar toda su expansión por Europa.

Sector en ebullición

China Three Gorges se ha consolidado como uno de los inversores más activos en el boom renovable español. El apetito por la energía verde en España no ha cejado con la guerra, sino que los planes de la UE por apostar por el uso de renovables para desengancharse de los combustibles procedentes de Rusia no ha hecho sino afilar las garras de los inversores sobre el sector. Como prueba, la reciente compra de un25% de la filial de renovables de Repsol por parte de un consorcio formado por los fondos Crédit Agricole Assurances y EIP. El precio finalmente ha pagado fue de 905 millones, lo que valora la filial verde de Repsol por encima de los 4.100 millones. Las primeras tasaciones realizadas cuando salió el activo a la venta estaban en los 3.000 millones.

Otras operaciones relevantes del mercado español de renovables en las últimos meses han sido la toma de Eolia por parte de Engie y Predica, el fondo de infraestructuras de Crédit Agricole, o la venta de una cartera de 4,5 GW de Q Energy a la compañía austriaca Verbund.