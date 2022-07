Iñaki Peralta: “Queremos tener cada vez más centros médicos propios”

Iñaki Peralta (Pamplona, 1973) sustituyó a Iñaki Ereño en enero de 2021 como consejero delegado de Sanitas, y también como responsable del desarrollo del grupo matriz Bupa en Europa y Latinoamérica. Su predecesor es ahora el primer ejecutivo de Bupa y sigue delegando al equipo de Madrid buena parte del desarrollo internacional de esta mutualidad aseguradora británica.

La salud digital es ya una realidad en Sanitas. ¿Cuántas videoconsultas están realizando?

En los seis primeros meses del año hemos hecho casi 400.000 videoconsultas. Sobre todo en el área de la medicina familiar y comunitaria, en la de obstetricia, en psicología, pero también cerca de 50.000 en urgencias médicas. La prioridad es dar el mejor servi­cio posible al paciente. 2021 lo acabamos con 785.000 videoconsultas.

La apuesta por la digitalización ha sido clave en el desarrollo de Sanitas...

Sí. Es uno de los pilares estratégicos junto con sostenibilidad e internacionalización. Pero creo que lo más interesante está por venir. Además de videoconsultas, también hacemos ya muchas ventas digitales. El talento digital que impregna toda la compañía. Hay un equipo grande dedicado en exclusiva a la investigación, el desarrollo y la innovación. Tenemos en incubación varios proyectos que son una maravilla.

¿También apuestan por el telediagnóstico?

Analizamos siempre qué necesidades médicas se pueden solucionar desde el ámbito digital. Y vemos si tenemos la capacidad para ejecutarlo. Lo bueno es que contamos con una factoría muy potente, que ya tiene una gran experiencia. Nos centramos en necesidades muy concretas de ciertas patologías, que vemos que no están bien resueltas con la atención física.

¿En qué consiste el pilar de la internacionalización?

El grupo Bupa ha dado el mandato a Sanitas de desarrollar los negocios en Europa y Latinoamérica. Desde aquí dirigimos las filiales en Polonia y Turquía. También en Brasil, México y Chile. Y coordinamos un potente hub en Miami, que da servicio a nuestras operaciones en Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Las capacidades médicas y asistenciales en España son una fuente buenísima de inspiración para toda Europa y Latinoamérica.

¿Cómo hacen ese seguimiento?

Al comité de dirección de España se le incorporan los países líderes donde operamos. Juntos conformamos el comité de dirección de Bupa Europa y Latinoamérica. Esto da una idea de la buena consideración que el grupo tiene de Sanitas y de lo que cree que puede aportar a otras filiales.

Tener como jefe de Bupa al anterior consejero delegado de Sanitas es una ventaja...

El nombramiento de Iñaki Ereño como CEO del grupo fue una gran noticia para Sanitas y para España. Tratar con Iñaki lo que se puede desarrollar es un privilegio. Se trata de un gran profesional, con muchísima experiencia. Y su conocimiento de Latinoamérica y Europa es clave para las inversiones estratégicas de BUPA en los nuevos desarrollos internacionales.

¿Cuáles son las prioridades de crecimiento?

Ahora estamos mirando más a Europa para crecer que a América Latina. En Polonia, por ejemplo, estamos creciendo mucho, a pesar de la guerra. Hemos atendido ya a más de 150.000 refugiados ucranianos gratuitamente. El ejemplo que están dando allí nuestros compañeros es muy inspirador.

En España, una de las grandes novedades es la construcción del nuevo hospital de Valdebebas.

Sí, va a ser un hospital espectacu­lar. La inversión inmobiliaria la hacemos en partenariado con Pryconsa, que tienen el suelo en propiedad y van a desarrollar el hospital. Es una alianza para 30 años. Esperamos que se abra a comienzos de 2025. Estamos muy ilusionados. Tendrá tres especializaciones muy claras: oncología, salud mental –un área que está poco desarrollada en España– y musculoesquelética, para recuperación de lesiones.

Han anunciado que será un hospital digital. ¿A qué se refieren?

Se trata de ofrecer a los pacientes todas las capacidades digitales que brinda la medicina. El centro acumulará toda la experiencia de los últimos años. El propio edificio tendrá capacidades digitales específicas. Por ejemplo, en la habitación. Con una tablet, para el seguimiento médico, para la comunicación con el equipo. La experiencia va a ser excelente.

¿Dónde quieren crecer en España?

Tras la pandemia estamos ya creciendo de una forma muy fuerte. En 2022 se está notando mucho. Hace una semana superamos los dos millones de clientes con cobertura total. Pasar de dos a tres millones de clientes nos costará menos de lo que tardamos en pasar de uno a dos millones. También creceremos en centros médicos y hospitales. Aunque mantengamos alianzas con proveedores terceros, creemos interesante tener una parte del ­servicio en nuestros propios centros.

¿Habrá más acuerdos con ­bancos?

BBVA y Banco Sabadell suponen un tercio de las nuevas ventas. El viento de cola de la industria ha sido clave, pero estas alianzas también han sido muy importantes. Nos permiten acercarnos a millones de personas para explicar nuestro proyecto. Banco Sabadell empezó con nosotros en octubre de 2020 y BBVA, en enero, aunque la alianza venía de hacía 14 años, primero con otras y luego en exclusiva. Con ellos estamos muy alineados en temas de satisfacción del cliente y en temas de digitalización.

¿Hay un deterioro en la sanidad pública?

La llegada del Covid ha supuesto muchos cambios, tras una pandemia mundial y terrible. Algunos profesionales de la salud ya no trabajan donde estaban porque han decidido jubilarse. Otros se han reducido la jornada. Recuperar los niveles de servicio pre-Covid en la sanidad pública está costando. Pero no hablaría tanto de deterioro. Es una cuestión de cambio de circunstancias. Me parece normal que haya más personas que quieran tener la complementariedad con el seguro privado, después de lo que hemos vivido. La salud no es algo que se pueda dar por garantizado.