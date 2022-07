Los neobancos suben la apuesta por los depósitos: Renault Bank ya renta el 1,40% TAE a dos años

Hay movimiento en los depósitos a plazo fijo. El Banco Central Europeo (BCE) todavía no ha subido los tipos oficiales de interés, pero lo hará el 21 de julio y también en septiembre, de momento. El nuevo rumbo de normalización monetaria ha elevado la apuesta por los depósitos en el caso de algunas entidades, especialmente los neobancos y la banca extranjera. Renault Bank acaba de subir por tercera vez en apenas dos meses la rentabilidad de su Depósito Tú+ a 24 meses, hasta el 1,40% TAE, y ya paga más que cuando lo lanzó en España en noviembre de 2020 (1%).

El banco de ahorro de RCI Bank and Services España, financiera del grupo automovilístico francés, dio un paso al frente el pasado 14 de mayo al elevar la remuneración del 0,50% al 0,70% TAE. Era el primer aumento desde 2021, año en el que recortó el interés varias veces (primero del 1% al 0,85%, después al 0,75% y por último al 0,5%). El 27 de mayo volvió a subir la rentabilidad al 1,1%. Y hace unos días lo ha llevado al 1,40%. La inversión mínima es de 500 euros hasta un millón de euros. No tiene gastos ni comisiones, aunque no permite la cancelación anticipada.

Renault Bank empezó a operar en España ofreciendo el Depósito Tú al 1% a un plazo de 24 meses y la Cuenta Contigo al 0,65%. Actualmente, la cuenta ofrece el 0,45% TAE. Antes, ya estaba operativo en países como Francia, Alemania, Austria, Reino Unido y Brasil. Está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Francia, que cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad.

Son las entidades de nuevo cuño online y las extranjeras las que están mejorando las condiciones de los depósitos antes incluso de que el BCE mueva ficha. “Están orientadas hacia una estrategia de captación de clientes muy conservadores”, apunta Víctor Royo, jefe de estrategia comercial de Ibercaja. Además, se espera una subida de la facilidad de depósito, que es el coste que asumen las entidades financieras por tener el exceso de liquidez aparcado en el BCE y que se sitúa en el -0,5% desde septiembre de 2019. Desde entonces, si por ejemplo, se tiene una cuenta de 50.000 euros, el banco paga por tenerlos ahí 250 euros al año. Este ha sido el principal motivo por el que las rentabilidades de los productos de ahorro se fueron desincentivando hasta rozar el cero y por el que algunas entidades han llegado a cobar a los clientes por tener el dinero parado en la cuenta, una circunstancia que se invierte en un escenario de subida de los tipos de interés. El mercado prevé que la tasa de depósito se sitúe en el -0,25% en 15 días y en el 0,25% en septiembre.

Orange Bank sigue remunerando el 0,50% TAE pero hasta 100.000 euros, en vez de hasta 40.000 euros. Por su parte, Banco Big dispone ahora de un depósito combinado al 1% TAE a tres meses.

En la plataforma europea de depósitos Raisin se pueden encontrar rentabilidades del 1,84% TAE a tres años en el caso del italiano Banca Progretto, desde 10.000 euros. Hace tan solo un par de meses, este banco daba el 1,25% TAE. También a tres años, Younited paga el 1,35% TAE a partir de 2.000 euros. En los periodos más cortos, de 12 meses, las remuneraciones incluso ya superan la barrera del 1%. Banc Progretto renta el 1,35%; Younited, el 1,30%; Coop Pank (Estonia) ofrece el 1,25%; CVC (Bélgia) da el 1,22% y el portugués Haitong paga el 1,10%.

“En los bancos tradicionales también empiezan a verse cambios, pero más tímidos. Es muy probable que esta tendencia al alza continúe y se mantenga durante los próximos meses, como ya estamos viendo en otros mercados como en Reino Unido o Estados Unido. Más competencia significa también más oportunidades de ahorro para los españoles, que pueden conseguir mejores rentabilidades en sus inversiones”, señala Monica Pina, Country Manager de Raisin España.

“La opción más interesante para conseguir buenas ganancias es echar un ojo a los plazos fijos de los bancos europeos, cuyas rentabilidades llegan a duplicar o triplicar a las de los españoles”, sostienen desde HelpMyCash.com.

Pese a las subidas que están experimentando las rentabilidades de algunos depósitos, actualmente no es posible batir una inflación que en España ya supera el 10%. No obstante, se trata de productos de ahorro seguros en los que siguen confiando los españoles, a tenor del récord de más de 890.000 millones de euros acumulados en cuentas y depósitos, según los últimos datos del Banco de