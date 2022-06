Las mejores ofertas para financiar las vacaciones

Intereses y comisiones. Hay que fijarse en el tipo de interés nominal (TIN), que es lo que cobra el banco por prestar el dinero, y especialmente en la Tasa Anual Equivalente (TAE), que incluye los gastos derivados de la operación y las comisiones. A veces, el TIN es cero porque no se paga nada por el crédito en sí, pero la TAE refleja el coste real y sirve para comparar entre entidades. Las comisiones más habituales son las de estudio o apertura y las de cancelación anticipada total o parcial. En ocasiones, el banco ofrece intereses más ventajosos a cambio de contratar productos adicionales.

La excepción y no la regla. Gabriel Rodríguez, co-fundador de Sin Comisiones, sostiene que “el crédito al consumo debe ser la excepción y no la regla”. Recuerda que los tipos de interés de este tipo de préstamos suelen ser más altos, pudiendo ir desde el 6% para un crédito estándar hasta el 18% en la financiación a través de tarjeta de crédito. “Cuanto más se utilice el crédito al consumo, el perfil de riesgo será mayor y también lo será el tipo al que una entidad quiera prestar, haciendo cada vez más difícil optar por la financiación”, advierte. Además, aconseja no usarlo para salir de apuros económicos.