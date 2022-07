Mejora la productividad desactivando las notificaciones en tu smartwatch Amazfit

La familia de relojes Amazfit se ha convertido en una de las mejores opciones a tener en cuenta si quieres comprar un smartwatch a buen precio. La gran alternativa al Apple Watch ofrece una amplia variedad de modelos para que elijas el que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Gracias a un catálogo tan variado y de calidad, además de unos precios muy agresivos, Amazfit es uno de los principales actores en el sector de los wearables. Así que es muy probable que tengas uno de los smartwatches disponibles en su portfolio.

Y lo cierto es que la compra no podría ser más acertada. Principalmente porque su línea de relojes inteligentes destaca por ofrecer una batería de escándalo, además de todo tipo de funciones con la que exprimir al máximo tu reloj inteligente.

Activa el modo No molestar en tu reloj Amazfit

Por ejemplo, te hemos explicado cómo puedes tener la pantalla de tu smartwatch siempre encendida para poder usarlo como un reloj tradicional. También te hemos contado cómo utilizar tu Amazfit como asistente personal. Y ahora, vamos a evitar que las notificaciones te molesten.

ampliar foto Reloj Amazfit Bip Amazfit

En más de una ocasión, especialmente si estás trabajando, te habrás despistado al notar que tu reloj inteligente está recibiendo notificaciones. Ya sea porque te ha mandado un mensaje un amigo, o has recibido un correo electrónico personal, lo más probable es que pares a revisarlo. Y esto te hace perder productividad.

O puede que quieras ver una película en el cine y no te apetece estar recibiendo notificaciones constantemente. Así que, lo mejor que puedes hacer es desactivarlas. Además, y como podrás ver más adelante, el proceso es muy sencillo.

Para ello, solo tienes que activar el modo No molestar. Esta función te permite programar a qué horas no quieres que la pantalla se encienda, muy útil para las noches. Pero también puedes activar este modo de forma manual y desactivarlo a tu antojo, por lo que no es mala idea conocer los pasos a seguir.

Primero, desliza hacia abajo en tu reloj para abrir el menú de opciones.

Ahora, pulsa en el icono de un reloj con un círculo

Dentro de las opciones que aparecerán, selecciona activar el modo No molestar.

Cuando ya puedes recibir notificaciones, sencillamente desactiva esta opción.

Ya te hemos dicho que todo el proceso es muy simple, así que guárdate este truco para activar el modo No molestar en tu smartwatch Amazfit siempre que necesites un plus de concentración, o evitar las dichosas notifaciones.