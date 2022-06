Usa tu smartwatch Amazfit de asistente personal con este truco

A la hora de comrpar un reloj inteligente a buen precio las soluciones de Amazfit son de las mejores opciones a tener en cuenta. Para empezar, el catálogo del fabricante es tan amplio que no te faltarán opciones a la hora de comprar un smartwatch. Sin ir más lejos, hoy han presentado su nuevo Amazfit Zepp E.

Y es que, además de contar con un amplio catálogo de wearables para que no te falten opciones, la interfaz de los relojes del fabricante asiático cuentan con todo tipo de secretos. Y si conoces los mejores trucos para tu Amazfit, podrás sacarle el máximo partido a tu reloj inteligente.

Ya te hemos contado algunos trucos para desbloquear la pantalla utilizando tu smartwatch, o cómo organizar los menus del reloj a tu gusto. Y hoy, queremos enseñarte cómo crear recordatorios en tu smartwatch Amazfit para que no se te olvide ninguna cita.

Un truco muy sencillo de realizar

De esta manera, además de decirte la hora, recibir notificaciones y llamadas, tu Amazfit también hará las funciones de asistente personal para que no te olvides de ninguna cita o reunión que tengas programada

ampliar foto Diseño del Amazfit T-Rex Amazfit

Decir que esta función tiene muchos usos ya que puedes hacer una programación temporal. Puede que estés tomando una medicación a una hora determinada y no quieres olvidarte, o cada viernes te toca recoger a tus hijos y prefieres tener un recordatorio activado para que con el trajín del trabajo no se te vaya el tiempo encima.

Pasos a seguir

Como podrás ver más adelante, el proceso para activar los recordatorios en tu reloj Amazfit es muy simple, por lo que no te llevará más de unos segundos.

Para empezar, abre la aplicación de Amazfit en tu teléfono

Dentro de las opciones, pulsa sobre Perfil.

Selecciona tu Smartwatch Amazfit.

Ahora, toca en Recordatorio de evento.

Pulsa sobre el botón Agregar.

Escribe el nombre que quieras darle al evento, y selecciona cuándo querrás que te lo recuerde. Podrás elegir fecha y hora, además de decir si será un recordatorio diario, semanal, mensual…

Por último, pulsa sobre Guardar.

Si has seguido los pasos de forma correcta, en el momento en el que llegue la fecha de la notificación tu reloj inteligente te avisará de forma automática para que no te olvides de ninguna cita, reunión, toma de medicación...

Por último, decir que esta función no tiene ningún tipo de limitación, por lo que vas a poder crear todos los recordatorios que necesites para que tu reloj Amazfit sea tu asistente personal siempre que te haga falta.