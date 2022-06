Cómo activar el el modo Always On en tu reloj Amazfit

A la hora de comprar un smartwatch barato, las soluciones de Amazfit son una de las mejores opciones a tener en cuenta. El fabricante asiático cuenta con un catálogo fuera de toda duda y que no para de ampliar con nuevos modelos.

Y es que, la increíble relación calidad precio que ofrecen los productos de esta marca han hecho que se haya convertido en uno de los grandes referentes si buscas un reloj inteligente completo y a buen precio.

Además, Amazfit ha añadido todo tipo de funciones a la interfaz inteligente que da vida a su familia de wearables para que puedas sacarle el máximo partido. Ya te hemos contado algunos trucos realmente útiles y que te permitirán, por ejemplo, utilizar tu smartwatch Amazfit como un asistente virtual.

Una función simple de activar y muy útil

Hoy queremos mostrarte cómo activar el modo Always On en tu Amazfit, una función que permite ver la hora en todo momento sin tener que realizar ningún gesto en particular. El secreto para que la batería no se agote rápidamente radica en la tecnología usada en la pantalla.

Los modelos con panel AMOLED son capaces de iluminar los píxeles de forma independiente, por lo que la pantalla no se enciende por completo, sino que solo se ilumina la zona necesaria.

ampliar foto Amazfit Bip Amazfit

De esta manera, el ahorro de batería es muy notable. Es cierto que la autonomía se resentirá un poco con esta función activada, pero vale mucho la pena activar el modo Always On en tu reloj Amazfit para poder ver la hora en todo momento.

Cómo activar el modo pantalla encendida

Además, el proceso para activar el modo pantalla encendida en tu smartwatch Amazfit es sumamente sencillo, por lo que no te llevará más de unos segundos hacerlo. Veamos los pasos a seguir:

Desliza el dedo hacia arriba en tu reloj inteligente para acceder al menú de opciones.

Pulsa en la opción Configuración.

Ahora, busca la opción Siempre en exhibición y pulsa sobre ella.

Elige si quieres un diseño de esfera digital o de agujas.

Dentro de la opción Habilitar estado, deberás escoger Activación continua para que la pantalla se quede siempre encendida.

Como habrás podido comprobar, esta función es muy sencilla de activar y muy útil. Además, vas a poder programar el sistema para que la pantalla se encienda a determinadas horas del día. Por último, decir que el proceso es completamente reversible, por lo que siempre puedes desactivar esta función si notas que la batería se agota demasiado rápido.