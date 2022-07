¿Quién remplazará a Boris Johnson? Estos son los principales candidatos

Tras el anuncio de que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, podría dimitir este jueves, los analistas y las casas de apuestas anticipan quién podría ser su sucesor o sucesora. En este contexto, por lo menos 6 miembros del partido conservador se perfilan como posibles candidatos para reemplazar a Johnson, que hasta ahora había logrado superar múltiples crisis políticas que le habían ganado el sobrenombre de "Teflón". Por el momento, no está claro si el líder permanecerá en el cargo hasta las nuevas elecciones, aunque se anticipa que continuará hasta otoño, pero entre los candidatos con mayor respaldo para tomar las riendas del Gobierno se encuentran la ministra de comercio y el exministro de hacienda.

La favorita para suceder a Johnson sería Penny Mordaunt, ministra de Comercio, que es apreciada en el partido conservador por tener sólidas credenciales a favor del Brexit, carisma y buenas cualidades de liderazgo. La ex reservista de Royal Naval, de 49 años, ingresó por primera vez al parlamento en 2010. Más tarde se unió al gabinete bajo el liderazgo de Theresa May, sirviendo como secretaria de defensa y desarrollo internacional. Mordaunt fue una partidaria clave del Brexit en el referéndum de 2016, pero también es miembro del caucus One Nation que representa a los parlamentarios conservadores liberales. En el voto de confianza del mes pasado, Mordaunt se negó a decir si apoyaba a Johnson, pero afirmó: “Yo no elegí a este primer ministro”.



Según los analistas, a Mordaunt le seguiría el exministro de hacienda, Rishi Sunak, como el segundo candidato más probable. La renuncia de Sunak el martes por la noche como ministro de Hacienda confirmó al hombre de 42 años como uno de los candidatos más destacados para reemplazar a Johnson. No obstante, los analistas aseguran que es probable que el parlamentario sea cuestionado por su historial económico, que ha sido impopular entre los parlamentarios conservadores y los miembros del partido.

Entre los otros posibles sucesores de Johnson también se encuentran el secretario de Defensa, Ben Wallace, la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, y el exsecretario de Salud, Sajid Javid. Por otra parte, desde fuera del partido conservador, Jeremy Hunt, el exsecretario de salud, Ben Wallace, el secretario de defensa, y Michael Gove, exsecretario de nivelación, son otras de las alternativas para ocupar el cargo.

A pesar de la creciente especulación de una elección general este año, los analistas sugieren que es más probable que ocurra en 2023 o más tarde. El proceso de selección del nuevo primer ministro comenzará tras la dimisión de Johnson: los candidatos que se presenten para el liderazgo, deben ser nominados por otros dos legisladores conservadores. Los legisladores conservadores luego realizan varias rondas de votaciones para reducir las opciones. Cada vez que se les pide que voten por su candidato favorito en una votación secreta, y la persona con la menor cantidad de votos es eliminada hasta tener un ganador final.