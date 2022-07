Los hoteleros temen que la inflación y la subida de tipos de interés ahogue la incipiente recuperación del sector

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y PwC han presentado este jueves los datos de la evolución y perspectivas para este verano del sector. El informe realizado por Smart Observatory para la patronal, concluye que el sector turístico roza la recuperación en este verano, situandose al 95% de los datos registrtados en 2019, y supera en 0,32 puntos al mismo periodo de 2021, según han explicado el presidente de Cehat,Jorge Marichal; el socio responsable de Turismo de PWC, Cayetano Soler, y el secretario general de Cehat, Ramón Estalella.

Con todo, los datos de cancelación de la presente temporada se encuentran un 19% por encima del 2019, con un notable incremento en junio de este año. Marichal ha indicado que estos datos se explican por la flexibilidad ofrecida durante los meses de mayor incidencia del Covid, la cual se ha mantenido para mejorar la relación con el cliente. A esto le suma la incertidumbre macroeconómica, que, según han indicado, marcará el devenir tras el verano. Pese a estos datos, Marichal ha destacado que los niveles de reserva son muy superiores a los de cancelación, alcanzando ocupaciones al 97% de las registradas en 2019, por lo que se ha mostrado optimista de cara a la campaña estival.

Según los datos aportados por Cehat, la eliminación de las restricciones en las fronteras ha permitido la reactivación del turismo internacional que, para abril y mayo, se situaba en un 87% del volumen de 2019, mientras que el turismo nacional superaba el de 2019 en casi medio millón de turistas hospedados. La intención de viaje de los países europeos se ha disparado, en especial los países nórdicos casi duplicando los niveles prepandémicos de 2019. La "intención de viaje" en los Países Bajos, Italia y Alemania también ha crecido, superando en más de un 50% la intención antes de la pandemia.

De cara a la temporada de verano, Estalella ha mostrado que las reservas han crecido notablemente, duplicando los valores de 2021 en los meses de julio y septiembre, reforzando la recuperación del sector, en especial Madrid y Barcelona, gracias a la recuperación del turismo urbano y el turismo de grupos, que triplican las reservas del 2021 para este verano.

En contraposición a los datos positivos que ha ofrecido Cehat y PwC, la patronal ha llamado a la prudencia, ya que hay datos que les nubla el futuro. El crecimiento del Euríbor en la primera mitad del año preocupa a los hoteleros, quienes temen que el nivel adquisitivo de los clientes se vea mermado. La devaluación de la libra, que afecta a los clientes británicos, que ven como los viajes a España cada vez son más caros. Y la inflación estructural del sector, "La inflación hotelera supera el 20%. Se está produciendo una subida de costes a nivel energético. A esto se suma un incremento de los costes de la alimentación y bebidas. Y para nuestro sector es imposible trasladar esta subida de costes al precio por la dinámica del mercado y la bajada de márgenes empresariales", ha expresado Marichal.

Por otro lado, Marichal ha incidido en la idea de renovar el programa de turismo social del Imserso, indicando que es "una crónica de una muerte anunciada", lamentando que "los responsables no se den cuenta". Argumento al que se ha sumado Estalella, "en una situación de intento de recuperación no parece la mejor de las recetas el hecho de que se tome una actitud de tan poca colaboración y entendimiento por parte del ministerio". Estalella ha dejado claro que que es una fórmula de éxito que no quieren perder, sino actualizar.