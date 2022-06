Gobierno y autónomos ultiman un preacuerdo sobre su cotización con cuotas de entre 230 y 590 euros al mes

El Gobierno, los agentes sociales y las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae están a punto de cerrar un acuerdo sobre la primera fase de implantación del un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de este colectivo, que pasará a hacer sus aportaciónes en función de sus rendimientos netos, en lugar de poder escoger su base de cotización. La última propuesta del Ejecutivo, hecha esta misma mañana a los negociadores, incluiría un nuevo sistema con 15 tramos de ingresos que llevarían aparejados unas cuotas a pagar de entre 230 y 590 euros al mes, según ha avanzado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De salir adelante esta última propuesta del Gobierno los autónomos que ahora tienen unos rendimientos netos de hasta 1.300 euros mensuales pasarían a pagar menos a la Seguridad Social que lo que pagan actualmente (la cuota mínima es ahora de 294 al mes). En concreto, aquellos con unos rendimientos netos inferiores a 670 euros rebajarían su cuota mensual en 64 euros, abonando 230 euros al mes, lo que supondría un ahorro anual de 767 euros. Los que ingresen entre 670 y 900 euros tendrían una cuota de 250 (-44 euros al mes respecto a la actualidad). Finalmente, los otros grupos que pagarán menos serán quienes ganen entre 900 y 1.125,90 y entre 1.125,90 y 1.300 euros al mes, con cuotas inferiores en 24 y 4 euros al mes, respectivamente.

Por su parte, aquellos autónomos que tengan unos rendimientos netos de entre 1.300 y 1.700 euro mensuales seguirán abonando la misma cuota que ahora mismo paga la mayoría de ellos (294 euros al mes), mientras que, a partir de esas ganancias la cuota subirá entre 56 y 236 euros más al mes. Según dicha propuesta, la base máxima del colectivo quedará fijada en 1.928,10 euros para quienes tengan ingresos netos de 6.000 euros o más al mes. Con ello, abonarán una cuota mensual de 590 euros, lo que supondrá 2.546 euros más al año, que la cuota mínima que estos trabajadores pueden abonar en la actualidad.

Esta propuesta cumple con las expectativas planteado por la asociación UPTA, que dirige, Eduardo Abad, quien ya ha avanzado que la acetpará siempre y cuando los autónomos con menos rentas y que pasarían a pagar menos cuota puedan acogerse a ellas ya desde enero de 2023, mientras que aquellos con rendimientos medios y altos puedan adaptarse también de forma flexible, a lo largo de más tiempo, a las nuevas aportaciones que, en su caso, serán mayores a las actuales para la mayoría de ellos.

Si se mantiene el modelo de implantación barajado en las últimas reuniones, este sistema se pondría en marcha en una primera fase a partir de 2023 y hasta 2025 inclusive, para después evaluar la marcha de este modelo y decidir si se mantiene o se hacen modificaciones. "Estamos en estos momentos muy cercanos a que pueda haber un preacuerdo, pero está cogido con alfileres. Hasta que no veamos los horizontes de tramos para 2023, 2024, 2025 y texto definitivo, todo está cogido con hilos. En estos momentos, estamos mucho más cerca de alcanzar un preacuerdo que la semana pasada", ha dicho Amor a los medios antes de la apertura del Curso de Verano de ATA, informa Europa Press.

Esta asociación, ha sido una de las más críticas desde el principio con la propuesta del Gobierno para reformar este sistema especial de la Seguridad Social, de hecho, fue la que se cerró en banda a que la implantación del sistema de tramos se hiciera de forma progresiva a lo largo de nueve años y propuso un sistema intermedio a tres años, que finalmente parece que ha sido adumido por todas las partes.

"No queremos lanzar las campanas al vuelo hasta que veamos el horizonte de tramos hasta 2025 y lo que para nosotros ha sido fundamental: que la tarifa plana se tenía que mantener para las nuevas altas de autónomos, sin ningún tipo de cortapisas, que había que empezar a destopar las base para mayores de 47 años y que los rendimientos netos son rendimientos netos de la actividad que desarrolla el autónomo y no de otros aspectos. Hay que ver cómo queda el redactado del texto para ver si damos nuestra conformidad o no", ha añadido Amor, para quien es importante analizar los detalles de la norma, que tiene 60 páginas.

Así, esta nueva normativa incluiría también dichas novedades como la eliminación progresiva de los topes de cotización para los autónomos mayores de 47 años, o el mantenimiento general de la tarifa plana para los nuevos trabajadores que se den de alta por cuenta propia, entre otras cuestiones.