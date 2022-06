Los autónomos coinciden en permitir a los mayores de 47 años subir sus bases y generalizar la tarifa plana

La presión de cerrar esta negociación para el diseño de un nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos netos antes de que termine el primer semestre del año, tal y como recoge el compromiso del Gobierno con Bruselas se ha visto relajado por el lanzamiento, por parte de la Seguridad Social, de una iniciativa legislativa para reformar los reglamentos que regulan la recaudación de las cuotas de estos trabajadores. Según explicó el propio José Luis Escrivá la puesta en marcha de esta normativa reglamentaria –cuyo visto bueno aún no tiene el Ejecutivo– ya supone cumplir el hito exigido por Bruselas. Aún así, fuentes de la negociación confirmaron ayer que la decisión final de legislar por parte del Gobierno, con o sin acuerdo de los agentes sociales, no tardará en llegar y no irá más allá de la primera quincena de julio, seguramente.