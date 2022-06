Ocho valores con rentabilidades por dividendo de hasta el 9%

Los fabricante de automóviles acaparan las rentabilidades por dividendo más atractivas. La compañía resultante de la fusión entre dos grandes del sector de la automoción, PSA y Fiat Chrysler, ofrece una rentabilidad por dividendo del 9% y del 10% para 2022 y 2023. Según el consenso de FactSect, Stellantis repartirá un dividendo con cargo a 2022 de 1,19 euros brutos por acción y de 1,30 de cara a las cuentas de 2023.

La compañía, una de las más noveles del índice selectivo europeo, cuenta con buenas opiniones de los analistas de cara a este año. Con una capitalización bursátil de 38.000 millones de euros, la compañía tiene un 80% de recomendaciones de compra y otro 17% cree que es momento de mantener en cartera. Solo un 3% recomienda salir del valor.

No es la única compañía del sector de la automoción en Europa que tiene políticas de retribución atractivas para el accionista. Las alemanas BMW y Mercedes Benz tienen rentabilidades que rondan el 9%. De Mercedes, los expertos destacan su capacidad para elevar precios sin destruir demanda, con un continuo aumento de ingresos. Esta política se une a un estricto control de costes y permite no solo defender, si no elevar márgenes. Además, cuenta con una caja neta positiva en el negocio industrial.