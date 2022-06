El ecosistema ‘fintech’ continúa su expansión en España con nuevas y mejoradas ofertas

El sector fintech (la unión de los términos financial y technology) está imparable. No paran de surgir nuevas ideas y de crecer las que ya están más consolidadas. En una reciente entrevista, el presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), Rodrigo García de la Cruz, aseguró que “en los países más maduros, estas compañías solucionan problemas y aportan un valor que no dan las compañías tradicionales”.

Lo cierto es que la irrupción de estas startups está transformando el sistema financiero, sobre todo tras la pandemia. Han logrado aumentar los servicios y facilitar el acceso a los mismos gracias a las nuevas tecnologías. Comparadores, neobancos, open banking... Cada vez más las fintech expanden su oferta y ven en España un nicho donde seguir prosperando.

Por ejemplo, el neobanco asiático Akulaku acaba de desembarcar en Alemania y España con el servicio de financiación al consumo digital Silvrr, una solución de pago a plazos (buy now, pay later o BNPL) que aspira a ir más allá y ofrecer en el futuro créditos al consumo de alto valor y métodos de pago digitales innovadores. De hecho, el neobanco ve a España como un país prioritario en sus planes de expansión debido a su tamaño y a la previsión de crecimiento del e-commerce.

El neobanco asiático Akulaku desembarca en España con el servicio Silvrr

De su lado, el neobanco Plazo, que se lanzó en 2021 y cuya matriz es ID Finance, acaba de sellar una alianza estratégica con Mambu, un software bancario basado en la nube, que permitirá a la aplicación completar su oferta de soluciones de crédito y crecer a un ritmo más acelerado. Actualmente, Plazo ha superado las 100.000 tarjetas de débito emitidas, un plástico que devuelve parte de los gastos en las compras. Por ejemplo, recompensa con un 14% de lo gastado en Just Eat o un 4,9% de lo pagado en Tele­pizza. Gracias al acuerdo con Mambu, la oferta de Plazo pronto incluirá nuevos productos de crédito, como BNPL, pagos fraccionados o anticipos de nómina, entre otros. Plazo espera conseguir en breve la licencia de dinero electrónico con la que podrá generar un IBAN individual para cada cliente. El consejero delegado de Plazo, Alessandro Ceschel, señala que Mambu será clave para continuar consolidándose como la app de bienestar financiero que permitirá a los usuarios obtener pleno control sobre sus finanzas personales.

Por su parte, la plataforma de servicios de banca abierta TrueLayer ha presentado dos casos prácticos del uso que hacen de la tecnología de open banking algunas empresas en España. Concretamente, Revolut y HeyTrade afirman haber mejorado la experiencia de usuario de sus clientes a través de las diferentes funcionalidades que ofrece la banca abierta.

Plazo se alía con Mambu para ampliar su oferta de soluciones de crédito

El open banking integra toda la operativa de gestión de pagos bancarios y manejo de datos financieros. Además, proporciona un estándar a escala europea para la realización de pagos instantáneos de una cuenta a otra. Ignacio Zunzunegui, head of growth para España y Portugal de Revolut, destaca que gracias a esta tecnología son capaces de dar un servicio más eficiente y de reducir los posibles errores propios de la intermediación a la hora de introducir dinero en la cuenta o de realizar transacciones. Esto es posible al conectar la cuenta directamente con el banco y evitar así tener que teclear los dígitos de la tarjeta o número de cuenta, lo que hace el proceso más ágil, sencillo y seguro.