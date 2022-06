Amazfit Zepp E, así es este nuevo y elegante smartwatch mejor que los Xiaomi

La compañía Amazfit está en un momento en el que está lanzando una buena cantidad de modelos para renovar su gama de producto y, hoy, le ha tocado el turno a uno de sus smartwatch más elegantes. Te mostramos las novedades que incluye para convertirse en una mejor opción que los wearables de Xiaomi y, siempre, con un precio muy atractivo.

El modelo del que hablamos es el Amazfit Zepp E, que cuenta con dos versiones, una con pantalla circular (1,28 pulgadas AMOLED) y otra que tiene un panel rectangular (1,5 pulgadas AMOLED). De esta forma, siempre se puede elegir el que mejor se adapta a los gustos que cada uno tiene. En ambos casos se superan los 300 ppp de resolución, lo que asegura una buena calidad de imagen -incluyen la opción Always-On Display para mostrar información sin tener que encenderlo-.

Con un acabado en metal denominado como 3D, tiene este accesorio una excelente curvatura para que la fusión entre el cuerpo y el panel sea perfecta y llamativa. Además, cuenta con cristal de alta resistencia para que el aspecto sea muy llamativo, algo en lo que también acompaña que el grosor en las dos versiones del Amazfit Zepp E no supera en ninguno de los casos los nueve milímetros. Ah, y el peso se queda por debajo de los 90 gramos, por lo que apenas se nota que se lleva puesto.

También es importante mencionar que desde su lanzamiento tiene una gran cantidad de opciones en lo que tiene que ver con las correas. Esto permite personalizar al máximo el reloj inteligente., ya que puedes encontrar desde opciones en piel; pasando por el metal; e, incluso, podrás comprar opciones oficiales de fluoroelastómero -de gran resistencia-.

Todo tipo de opciones en este Amazfit

Para empezar, cuenta con todo tipo de sensores para poder reconocer la actividad diaria, así como elementos propios de la salud con una buena precisión. De esta manera, puedes desde conocer la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre hasta la calidad del sueño. Y, en lo que tiene que ver con el apartado deportivo, este es un modelo de Amazfit que, sin estar especialmente dedicado a ello, sí que permite reconocer de forma automática hasta 11 tipos de actividades diferentes. Por lo tanto, su elemento PPG y el acelerómetro ofrecen opciones de todo tipo.

No le falta protección frente al agua de cinco atmósferas, por lo que puedes ir al gimnasio con él y no hará falta que te lo quites para ducharse, hay que destacar que este Amazfit Zepp E cuenta con una buena batería que permite que pueda utilizar el dispositivo son buscar un enchufe por una semana. No es lo mejor del mercado, pero hablamos de tener activas todas las opciones de los sensores. Y, en este caso, sí que responde a la perfección.

Precio de este reloj inteligente

Teniendo en cuenta todo lo comentado y que no le falta compatibilidad con terminales iOS y Android, es posible que crea que su precio es exagerado, ya que su acabado es de una gran calidad. Y, lo cierto, es que Amazfit mantiene su forma de trabajar: ofrecer el máximo posible por un precio contenido. De esta manera, su precio se sitúa en unos 109 euros al cambio la opción más económica. La verdad es que no está nada mal.