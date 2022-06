Pamesa quiere sustituir el gas natural por hidrógeno en 2023 por la crisis energética: "Es una barbaridad"

Grupo Pamesa, el principal grupo cerámico español presidido por Fernando Roig, plantea un cambio radical en sus procesos industriales ante el impacto que el alza de precios en la energía tiene en su actividad. La compañía, que cerró 2021 con cifras récord de ventas y beneficios, tiene el objetivo de sustituir el 100% del gas natural que utiliza en sus procesos de fabricación, con un total de 64 hornos entre propios y de proveedores, por hidrógeno modulado, impulsando el acuerdo que mantiene con la empresa norteamericana eCombustible Energy.

Ese, al menos, es el deseo que Fernando Roig ha trasladado en la rueda de prensa de resultados celebrada este jueves. "Vamos a correr para dejar de consumir todo el gas natural en 2023 y pasar solamente al hidrógeno. Todos me dicen que no es posible, pero es mi objetivo", ha afirmado Roig. Este ha anticipado que, antes de final de año, eCombustible levantará en las instalaciones de Pamesa una planta piloto de producción de hidrógeno modulable. "Ellos acometen la inversión, y nosotros compraremos una energía más económica", ha añadido Roig, quien ha apuntado que Pamesa ha entrado en esta empresa para "acelerar" la implantación de esta tecnología.

Esta es una de las medidas que la compañía castellonense ha puesto en marcha para esquivar la escalada de precios de la energía. Según los datos aportados por Pamesa, su factura del gas se ha multiplicado por cinco entre mayo de 2021 y la media de los cuatro primeros meses de 2022. Además, ha detallado que en el último trimestre del año pasado la empresa incurrió en pérdidas debido a esa subida, y a la imposibilidad de haberla trasladado automáticamente a los precios. Como ejemplo, Roig ha señalado que, en marzo de 2021, la facturación de Pamesa fue de 90 millones, y que la factura del gas suponía el 7,4% de la misma. En noviembre, ese porcentaje pasó a ser del 33%.

De ahí que desde principios de este año, el grupo cerámico haya subido los precios de sus productos entre un 28% y un 30% para absorber ese efecto, y además, aplica desde mayo una tasa para trasladar a sus clientes parte de la factura del gas: Pamesa cubre el 100% hasta los 80 euros en el precio promedio mensual. Si el precio excede esa cifra, la diferencia se traslada al cliente, multiplicándola por 0,035. "Los clientes son conocedores, se lo hemos explicado", ha dicho Roig, que también ha constatado que, pese a las subidas de precios, las ventas se mantienen a buen ritmo en el inicio del año. "¿Seremos capaces de seguir siendo competitivos respecto a otros materiales? Espero que sí,". La previsión para 2022 es que la venta de cerámica crezca entre un 35% y un 40%.

Además, Pamesa cuenta ya con casi 113.000 metros cuadrados de placas solares, en el que es el mayor parque de autoconsumo solar de europa. "Nos ahorramos 500.000 euros en mayo", ha dicho Roig. "Es un grandísimo ahorro, requiere inversión, pero menos que antes. Mi ilusión es cortar con la red eléctrica y ser autosuficiente. Lo voy a poner hasta en casa", ha dicho el presidente de Pamesa.

Este ha sido crítico con la política energética por la que ha apostado España. Primero, por la dependencia exterior del gas natural. "Hemos cambiado los fósiles españoles por los extranjeros, como es el gas natural. Una barbaridad. Los impuestos, en vez de que se los lleve la gente de Aragón, se los llevan los de Qatar. La transición tenía que haber sido mucho más progresiva". En este sentido, ha insistido que "se quitó el carbón y la nuclear sin tener todas las energías renovables necesarias disponibles. Habría que continuar con el carbón, con las nucleares, no ser tan dependientes del extranjero, invertir en el hidrógeno.... . Es una barbaridad haber querido pasar tan rápidamente sin estar preparados para producir más en eólica y solar. Pero diga lo que diga, no me van a hacer caso", ha lamentado. Roig también ha confirmado que Pamesa cesará la cogeneración para producir electricidad en sus instalaciones por los altos precios del gas.

Resultados récord

Al menos en 2021, Pamesa consiguió esquivar todos estos efectos y alcanzar unas cifras récord, con unas ventas de 1.220 millones de euros, un 56% más, y un beneficio de 97 millones, un 47% más. De los ingresos, 881,7 millones correspondieron a la venta de cerámica, un 43% más. La venta de energía creció un 233% hasta 170 millones, "pero por el precio enormemente caro"; y la venta de materias primas también crecieron, un 43%, hasta 169 millones por el mismo motivo.

"Son unos grandes resultados, estoy contento por el trabajo que se ha hecho. Tenemos unas fábricas muy productivas. Con las trabaas energéticas, si no lo fuesen la rentablidad no podría llegar", ha dicho Roig.