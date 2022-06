LaLiga denuncia al Manchester City y al PSG ante la UEFA

LaLiga ha cumplido su amenaza y ha denunciado ante la UEFA al PSG y al Manchester City, al considerar que estos equipos incumplen las reglas del Fair Play Financiero. Según defiende la patronal de los clubes españoles, ambas entidades obtienen recursos económicos bien de forma directa de sus respectivos propietarios, los gobiernos de Qatar y Abu Dhabi, respectivamente; o a través de contratos de patrocinios "que no se corresponden con las condiciones de mercado ni tienen sentido económico".

Unas circunstancias que, defiende LaLiga, "alteran el ecosistema y la sostenibilidad del fútbol, perjudican a todos los clubes y ligas europeas, y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial, con dinero no generado en el propio fútbol". Es decir, que el dinero que estos equipos reciben les permiten realizar operaciones que, de otra forma, no podrían acometer, como la reciente renovación de Mbappé por el PSG, o el fichaje del delantero noruego Haaland por el City. La denuncia contra el club inglés fue efectuada en abril, a la que ahora se ha añadido la correspondiente al equipo parisino. LaLiga no descarta ampliarlas con la aportación de nuevos datos.

Para esta ofensiva judicial, que la entidad que preside Javier Tebas llevará ante los órganos judiciales y administrativos de Francia, Suiza y la Unión Europea, LaLiga ha contratado al despacho francés del abogado Juan Branco. El caso que llevará ante la justicia suiza se centraría en la denuncia de potenciales conflictos de interés del consejero delegado del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que también es vicepresidente de la UEFA; presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), y presidente del grupo audiovisual catarí Bein Media, grupo que tiene contratos millonarios de retransmisión de las competiciones de la UEFA en distintas geografías.

LaLiga ya denunció a ambos equipos hace unos años por el mismo motivo, el incumplimiento de las normas del Fair Play Financiero. La UEFA llegó a sancionar al Manchester City con la prohibición de jugar competiciones europeas en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022. En su caso, la UEFA consideró probado que los ingresos que recibió de sus patrocinadores, sobre todo la aerolínea emiratí Etihad, estaban inflados para permitir que el club tuviera más recursos a la hora de fichar futbolistas. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) tumbó la sanción. Este mismo tribunal también rechazó que la UEFA pudiera reabrir una investigación similar contra el PSG.