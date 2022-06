Encontrado un agujero de seguridad en los chips M1 de Apple, ¿es grave?

Una de las grandes virtudes que suelen tener los dispositivos de Apple es que ofrecen una excelente seguridad frente a los ataques de los hackers. Pero esto no quiere decir que todo sea perfecto y que no existan pequeños agujeros en sus productos. Se acaba de encontrar uno que afecta a sus procesadores M1 y que tiene por nombre PACMAN.

Uno de los detalles importantes de este agujero que se ha encontrado es que parece a nivel de hardware, por lo que no hablamos de un fallo de nivel superior software. La consecuencia de esto es la siguiente: no se puede aplicar corrección alguna con la descarga de una mejora o parche de seguridad. El motivo es que afecta al procesador de Apple de forma directa. ¿Y qué significa realmente esto? Pues algo tan básico como que no existe ahora mismo solución.

Por cierto, teniendo en cuenta que la estructura de los nuevos M2 es similar a la de los procesadores anteriores (Apple Silicon), es muy posible que el fallo detectado por los ingenieros del MIT también esté presente en el componente que de primeras está presente únicamente en los portátiles MacBook Air y MacBook Pro. Claramente, queda claro que este es un agujero que se produce de base y diseño, por lo que hasta que se renueve la gama de CPU de la compañía no parece que se puede poner remedio.

Cómo trabaja esta vulnerabilidad del Apple M1

Lo que ocurre con el procesador que está presente tanto en portátiles como en tablets de la compañía de Cupertino es que se ataca al sistema de protección de memoria denominado PAC que trabaja con punteros de comprobación. De una forma combinada de software y hardware, los ingenieros mediante fuerza bruta han conseguido descubrir la firma que se necesita para entrar cuando se realiza la revisión correspondiente por parte del chip.

Debido a que el sistema de protección antes mencionado tiene una cantidad limitada de valores que puede utilizar, si se aplica la potencia necesaria es posible dar con el que funciona mediante el poco innovador sistema de prueba y fallo. Algo curioso y que es relevante es que no se deja rastro alguno, lo que siempre se debe tener en cuenta. Pero, pese a todo lo indicado, que parece bastante dramático, si tienes un equipo de Apple con el M1 no debes preocuparte.

No es algo grave, por suerte

Como hemos indicado, por el momento no existe posibilidad de encontrar solución al fallo llamado PACMAN, ya que hablamos de hardware (lo que llevaría a un cambio de componentes llegado el caso). Pero, eso sí, no hay una alta gravedad en el agujero encontrado en los procesadores M1 de la firma norteamericana. El motivo que existe para decir esto es que los propios ingenieros indican que la vulnerabilidad para ser efectiva debería ir acompañada por un software de ruptura para el software. Y, eso, ahora mismo es prácticamente imposible.

Es decir, si se mantienen las formas habituales de protección, por mucho que se ataquen al procesador, no habría una vía de escape hacia el sistema operativo, que sería lo realmente grave para el usuario. Eso sí, los desarrolladores de Apple deben tener cuidado con este problema y corregirlo en un futuro -ya que los hackers pueden acabar descubriendo una pequeña grieta por la que colarse en los equipos con ella-. El caso es que el fallo está ahí, pero no debe quitarle el sueño a nadie de los que utiliza un ordenador o tablet con el chip M1 de la compañía de la manzana mordida.