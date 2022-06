Apple apuesta por el ‘compre ahora, pague después’ pese al temor al repunte de la morosidad

CaixaBank. Entre las entidades que han apostado por este modelo de pago fraccionado está CaixaBank. Bajo la enseña iZZinow permite a sus clientes activar el fraccionamiento de sus compras en cualquier momento y utilizarlo en todos los comercios, tanto de forma física como online. El banco, que permite el pago en dos plazos de forma gratuita, ha fijado en 40 euros el importe mínimo para fraccionar.



BBVA. El banco, que reconoce que en los dos últimos años se ha duplicado el uso del pago aplazado en sus tarjetas, permite financiar bajo este sistema compras a partir de 50 euros.



Santander. En enero lanzó Zinia, una plataforma de financiación al consumo con más de 63.000 puntos de venta adheridos en Europa.

Apple. El temor de los bancos españoles a que Apple se convierta en un banco es alto. En su caso, y según la CNBC, limitará los créditos en su servicio Apple Pay Later a unos 1.000 dólares. Este medio detalló que Mastercard, su socio en este servicio, es quien interactúa con los vendedores y ofrece un producto BNPL de marca blanca llamado Installments, que Apple está utilizando. Por su parte, Goldman Sachs participa como emisor técnico de los préstamos. Si los préstamos de Apple Pay Later no se devuelven, Apple dejará de conceder créditos a esos usuarios, pero la compañía ha asegurado que no informará de los pagos incumplidos a las agencias de crédito.