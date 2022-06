El Samsung Galaxy Z Fold 4 tendrá un almacenamiento espectacular, ¿de cuánto será?

La compañía Samsung tiene que dar pasos importantes para mantener su indiscutible liderazgo en el segmento de los smartphones plegables. Ya está preparando la nueva generación de sus dos modelos, que se espera que lleguen una vez pasado el verano. Pues bien, se ha conocido que uno de ellos ofrecerá un considerable avance en su almacenamiento interno.

El dispositivo del que hablamos es el Samsung Galaxy Z Fold 4, un equipo que apunta a ser más fino que la generación anterior y a incluir una cámara mucho mejor pese a lo indicado. Este es el modelo que siempre ofrece unas características más avanzadas de los dos que tiene la firma (el otro es el Galaxy Z Flip) y parece que esto va a mantenerse de esta forma. Y uno de los motivos para ello es que su espacio para guardar información será espectacular.

¿Hasta dónde llegará el almacenamiento de este Samsung?

Pues según la fuente de la información, que se basa en los controles de calidad que está pasando el terminal, la capacidad máxima que se podrá encontrar en su interior llegará a 1 TB. Evidentemente, habrá opciones menos llamativas, pero no deja de ser una marca excelente que puede incluso utilizarse como reclamo de venta ahora que el consumo de contenidos multimedia que ocupa mucho espacio es habitual. Por cierto, se espera que el Samsung Galaxy Z Fold 4 sea compatible con el uso de tarjetas microSD por si lo indicado resulta insuficiente.

Samsung

¿Es este el primer equipo de la compañía coreana en ofrecer esta capacidad? Pues lo cierto es que no, ya que el Galaxy S10 Plus ya ofrecía esta posibilidad e, incluso, el Galaxy S22 Ultra también era posible comprarlo con esta variante en su almacenamiento. De esta forma, no hablamos de algo muy novedoso, pero sí diferencial en el segmento de los teléfonos plegables.

Posible precio del Samsung Galaxy Z Fold 4

Teniendo en cuenta que la pantalla abierta que ofrecerá el smartphone llegará a as 7,6 pulgadas e integrando en el procesador más potente que tiene Qualcomm en el mercado (el Snapdragon 8+ Gen 1), también llamará la atención los avances en lo que tiene que ver con la fotografía, ya que el sensor principal de la cámara trasera llegará a los 50 megapíxeles. Es lógico pensar que el precio que tendrá el terminal con capacidad de 1 TB no será especialmente barato, claro.

Así, según los datos conocidos, este Samsung Galaxy Z Fold 4 podría alcanzar los 2.000 dólares, una cifra espectacular… pero que tiene sentido si se tiene en cuenta que el modelo de la generación anterior con 512 GB ya costaba 1.899$. La verdad es que no es de esperar que se vendan muchas unidades de esta variante.