Sánchez pide a Feijóo en el Senado una “oposición útil” y que no estorbe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha recogido el guante para pactar un plan anticrisis lanzado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su primer cara a cara en el Senado y le ha pedido una oposición útil que no haga como hasta ahora: "estorbar, estorbar y estorbar".

Feijóo, que este martes ha hecho su primera intervención como senador, ha llamado a pactar un plan anticrisis "que funcione" con base en el documento "sin siglas" que el PP remitió al Ejecutivo la pasada primavera y ha apuntado que sería "razonable" que Sánchez no haga caso a las minorías, al tiempo que ha sostenido que al PP no lo puede utilizar solo "cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC".

El líder de la oposición ha acusado a Sánchez de ir en "la dirección opuesta a España" y ha avisado de que "una cosa es gobernar y otra es resistir". "No le voy a decir que está estorbando en ningún caso, a insultos me gana usted siempre", ha apostillado ante la acusación previa del jefe del Ejecutivo.

La mayor parte de su intervención la ha dedicado a denunciar la alta inflación que lastra a las familias y el incremento de la deuda pública, para proponer como solución su plan, que incluye rebajas temporales del IRPF y reducir el IVA de la luz y los combustibles al 5 %.

"Olvídese del efecto Feijóo y céntrese en la inflación", ha zanjado el líder del PP, tras aludir a las preocupaciones del Gobierno por las elecciones en Andalucía.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha puesto en duda los pactos ofrecidos por el principal partido de la oposición, al sostener que desde que Feijóo se estrenó mantiene una peculiar forma de hacer oposición. "Una cosa es lo que dice y otra lo que hace".

Tras insistir en su crítica de que el PP no cumple con la Constitución al mantener bloqueada la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y pedir a Feijóo que aclare si va a permitir ese relevo, ha recordado que su Gobierno ha llegado a acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias -excepto con el PP y con Vox-, y con los agentes sociales.

"El Gobierno trabaja sin descanso para proteger a las familias y empresas, y ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar a lo largo de estos años de legislatura", ha recalcado.

Además, ha asegurado que mientras el Gobierno apuesta por los derechos sociales, el PP lo hace "con las palabras y los hechos por los retrocesos sociales".

El presidente del Gobierno ha defendido frente a las propuestas del PP las medidas anticrisis que ha impulsado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Entre sus críticas, ha recordado también que el PP sigue sin permitir la modificación del artículo 49 de la Constitución para cambiar la palabra disminuido relativa a los discapacitados.

Una referencia que ha utilizado para reprochar las palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, en las que dijo que iba a tratar a una diputada con discapacidad "como si fuera una persona como todas las demás".

Para él, eso es algo "aberrante", no sorprendente como ha recordado que dijo Feijóo al ser preguntado por ellas.

También ha lamentado que Feijóo siga como Pablo Casado hablando mal de España fuera de sus fronteras y promueva una marcha atrás en los compromisos climáticos del Gobierno.