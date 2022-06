El reloj Amazfit Bip 3 es oficial, ¿hay algo mejor por solo 54 euros?

Hace más o menos una semana se conoció que Amazfit estaba preparando la nueva versión de uno de sus relojes inteligentes más vendidos en todo el mundo. Y, hoy por sorpresa, se ha conocido que la versión básica del dispositivo del que estamos hablando es toda una realidad. Hablamos del Amazfit Bip 3, un wearable que llega con una gran cantidad de opciones y sin incrementar prácticamente su precio.

Sin previo aviso, este smartwatch ya se puede ver en Amazon (concretamente en la tienda de Brasil) y se han desvelado una buena cantidad de detalles que ofrecerá, como por ejemplo que se podrá conseguir en varios colores y que la pantalla se mantiene con una forma rectangular (similar a la del Apple Watch) con unas dimensiones de 1,69 pulgadas y sin faltarle color en su panel TFT que está acabado con vidrio templado 2.5D -por lo que incluye una pequeña curvatura que hace más llamativo su acabado-.

Algo que es importante conocer es que este Amazfit Bip 3 no incluye un sistema operativo que no le permite instalar aplicaciones, pero esto no le resta utilidad porque se incluye todo lo necesario para cubrir las funciones que habitualmente se demandan de un accesorio de este tipo. Un ejemplo de lo que decimos es que no le falta sensor cardíaco (llamado BioTracker PPG) que es capaz de mostrar tanto el ritmo como la cantidad de oxígeno que se tiene en la sangre. Aparte, no le falta GPS para poder medir de manera precisa y automáticamente los más de 60 actividades físicas que reconoce.

Tiene de todo este smartwatch de Amazfit

La verdad es que es bastante completo el producto de Amazfit que se acaba de conocer, ya que por ejemplo mantiene una buena resistencia al agua de 50 metros, por lo que no tendrás problemas con él al salir a correr; darte una ducha; y, como no, al bañarte en la piscina. Aparte, cuenta con funciones de uso avanzadas que hasta no hace mucho eran parte exclusivamente de los equipos de gama alta, como por ejemplo el control del sueño o el poder conocer el nivel de estrés que se tiene en todo momento.

Amazon

Con más de 50 esferas disponibles para elegir la que mejor se adapta con tus gustos y sin ofrecer problema alguno en lo que tiene que ver con el cambio de correa, este Amazfit Bip 3 cuenta con una batería de 280 gramos que permite un par de semanas de uso sin tener que utilizar un cargador USB. Y, todo esto, con un peso que está por debajo de los 90 gramos, por lo que hablamos de un reloj inteligente que no es nada molesto usarlo de forma constante.

Un precio que es su mayor reclamo

Teniendo en cuenta todo lo que hemos indicado y que deja claro que no le falta de nada a este equipo, incluso compatibilidad mediante Bluetooth con iOS y Android, teniendo en cuenta que su precio al cambio se sitúa en 54 euros, está claro que el Amazfit Bip 3 se va a convertir en un digno sucesor de la generación anterior. Por lo tanto, seguro que se consiguen muchas ventas a nivel global debido a que todo apunta a que se pondrá a la venta en las regiones en las que tiene presencia este fabricante. Y, entre ellas, está España.