El mercado diseña la entrada de Cellnex en las torres de Deutsche Telekom

Cellnex se sigue preparando para comprar las torres de Deutsche Telekom en Alemania y Austria, en una transacción que se mueve entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, la mayor de la historia del sector. Los analistas ya están diseñando los movimientos que puede hacer el grupo español que, no obstante, deberá competir en el proceso con American Tower y grandes fondos de inversión como KKR y GIP, que se han interesado por estos activos.

En un informe para sus clientes, Banco Santander apunta a la creación de un vehículo para afrontar la compra, participado por Cellnex en un 51% con otro inversor asumiendo el 49% restante. La compañía española está ya negociando un acuerdo para la incorporación de un socio financiero, en el que el favorito es el fondo canadiense Brookfield. El citado vehículo tomaría entre el 60% y el 70% del capital de GD Towers, filial de torres de Deutsche Telekom, que se quedaría con el resto.

Estos analistas calculan un valor del equity de GD Towers de 11.100 millones, con una deuda de 6.900 millones. La valoración total es de 18.000 millones, 25 veces el valor de empresa frente al ebitda, por encima de los 10.000 millones en que se valoró la compra de las torres de Hutchison, en la que ha sido, hasta ahora, la mayor compra de la historia de Cellnex.

En el informe se apunta a una contribución de cash flow antes apalancamiento para Cellnex entre 500 y 530 millones al año entre 2023 y 2025, con un impacto de apalancamiento de siete veces el ebitda. El resultado es un incremento entre 250 y 280 millones al año en términos de RFCFE.

Impacto

En la operación, asume un acuerdo de gestión de servicios, y descarta el pago de dividendos a minoritarios para optimizar el apalancamiento. Santander asume un coste financiero del 3,5% por el aumento de la deuda neta de Cellnex.

Estos analistas creen que la operación está impactando ya en la acción de Cellnex. No obstante, creen que la compañía está bien posicionada para afrontar la compra, puesto que, al no tener presencia en Alemania, no hay riesgos regulatorios o de competencia, que obligasen a desinversiones, tal y como ha tenido que afrontar Cellnex en Francia y Reino Unido, con las compras de Hivory y Hutchison. El riesgo de competencia sí tendría que afrontarlo American Tower, presente en Alemania desde la compra en 2021 de 12.500 torres de Telefónica.

GD Towers sumaba 40.600 emplazamientos a final de 2021, 33.600 en Alemania y 7.000 en Austria. Este perímetro generó un ebitda después de arrendamientos de 669 millones de euros y unos ingresos de 1.112 millones. El despliegue de nuevos emplazamientos mantendrá un ritmo similar entre 2022 y 2025 al de los años anteriores, 1.000 torres nuevas al año frente a 1.200 entre 2017 y 2021.

Santander tiene su recomendación de sobreponderar para la acción de Cellnex, con un precio objetivo de 62,10 euros, frente al precio actual de 41 euros. El acuerdo tendrá un impacto positivo en la rentabilidad de RFCFE entre 80 y 90 puntos básicos.