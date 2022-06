Tendrás que comprar un iPhone 14 Pro para tener más potencia, ¿cuál es el motivo?

Poco a poco se acerca la esperada llegada de los nuevos iPhone 14 al mercado. Será en septiembre, ya que Apple no varía ni un ápice la forma que tiene de actuar, por lo que no habrá adelanto ni retraso… la compañía de Cupertino llega cuando quiere llegar. Pues bien, se han conocido nuevas informaciones sobre la potencia de la nueva generación de sus teléfonos y se confirman algunos detalles que no serán del gusto de todos.

Desde hace un tiempo está más que claro que habrá notables diferencias entre los modelos que se consideran como básicos y los iPhone 14 Pro. Algunas de ellas serán el uso o no del agujero de la pantalla y la inclusión de una cámara mucho mejor en los dispositivos que serán más caros y que pertenecerán a la generación más alta. Pero, por lo que parece, aquí no acaban las opciones distintas entre unos y otros modelos.

No utilizarán el mismo procesador

Según los datos que se han publicado, solo los iPhone 14 Pro incluirán un nuevo SoC en su interior, el A16 Bionic. Este componente, con una tecnología de fabricación mejorada, ofrecerá un rendimiento superior y también optimizará todo lo que tiene que ver con el consumo. Por lo tanto, mejorará a la versión anterior de los smartphones de Apple significativamente. Es decir, que esto es lo que todo usuario que sigue a Apple espera de generación en generación.

¿Y qué pasa con los iPhone 14? Pues aquí es donde vienen las malas noticias, ya que todo indica que se quedarán con el A15 Bionic que ya dan uso los teléfonos que están en el mercado (quizá incluyan alguna mejora en la gestión energética, pero será menor). Esto significará que ofrecerán una potencia similar -y, por lo tanto, más de uno se planteará seriamente si necesita dar el salto y pagar el precio que tiene habitualmente los nuevos terminales de la compañía de Cupertino-.

Pexels

Eso sí, donde sí que existirá avance en todos los modelos que se anuncien en septiembre de este año, será en la RAM, que ascenderá como mínimo a los 6 GB (siendo tipo LPDDR4X). Esto mejorará la capacidad de los terminales en la multitarea y, por extensión, en obtener una percepción más positiva en la fluidez al ejecutar todo tipo de aplicaciones. Algo es algo.

Los motivos para que esto ocurra en los iPhone 14

Pues todo parece indicar que lo complicado que está el mercado de los chips en general y los procesadores para móviles en particular hará que la firma norteamericana se decida a dar este paso. El objetivo, como es lógico pensar, es no caer en gastos muy elevados de fabricación -para mantener los fantásticos márgenes que tiene Apple en cada terminal que vende-. Por lo tanto, quien más y quien menos sufre los riesgos del mercado, y un claro ejemplo es que los iPhone 14 podrían ser los primeros smartphones de Apple en no ofrecer el mismo SoC en toda su gama de producto.