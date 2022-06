El Congreso aprueba por error del PSOE el destope de las bases máximas, que ahora deberá rectificarse

"Esto es un circo". "Así no se puede legislar". "Yo no sé ni que estoy votando". Estas son algunas de las frases que se han escuchado hoy, en boca de varios diputados de distintos grupos parlamentarios durante la votación del informe del proyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empleo en el seno de las empresas y creará un fondo de promoción pública para estos instrumentos de ahorro. Esta votación se ha producido en el seno de la Comisión de Trabajo que debía incorporar hoy a este texto las enmiendas negociadas y pactadas por los grupos. Pero el caos en las votaciones ha sido tal que el PSOE ha aprobado por error un paquete de enmiendas de Unidas Podemos entre las que estaba el destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, algo que el Gobierno no tenía ni mucho menos previsto aprobar y que ahora deberá intentar corregir en el siguiente paso de la tramitación de esta ley, que será el pleno del Congreso del próximo jueves, 9 de junio.

La medida formaba parte de un bloque de enmiendas de Unidas Podemos para limitar las deducciones y reducciones en el IRPF del proyecto del Gobierno, pero también para evitar que las aportaciones empresariales no cotizaran a la Seguridad Social. De hecho, otra de las enmiendas aprobadas por error elimina la parte del texto del proyecto de ley que fijaba que las aportaciones de las empresas a planes de pensiones de empleo de sus trabajadores no se incluirían en las bases de cotización hasta los 400 euros anuales, por lo que dichas aportaciones quedarían en gran parte exentas de cotizar a la Seguridad Social.

Tras la votación, celebrada en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social del Congreso, desde la bancada socialista han reclamado repetir la votación tras percatarse que entre las enmiendas aprobadas estaba el destope.

Sin embargo, el presidente de la Comisión, Antón Gómez-Reino, de Unidas Podemos, a instancias del letrado, ha rechazado esta posibilidad, instando a plantear un voto particular durante la votación de la iniciativa en el Pleno. Este voto deberá plantearse en las proximas 48 horas por parte del grupo socialista, pero aún así, el Gobierno deberá amarrar los votos suficientes para enmendar este error.