El asistente de Google reconocerá mejor tu voz en el móvil, ¿cómo lo hará?

Si eres de los que utiliza de forma habitual el asistente de Google en el smartphone, seguro que en alguna ocasión este no ha detectado de forma correcta lo que dices. No es algo nuevo, la verdad, ya que en los idiomas que no son en inglés se tiene algunas dificultades con los tonos y expresiones. Pues bien, la compañía de Mountain View ha tenido una idea para reducir lo que comentamos.

Lo que está desarrollando Google es una nueva función que ya tiene nombre: Reconocimiento de voz personalizado. Esta nueva función está en desarrollo, pero en la fuente de la información que proporcionamos han visto que el trabajo ya comienza a tener parte de código integrado en la aplicación propia que gestiona el asistente en los terminales con sistema operativo Android. Por lo tanto, el trabajo está en camino de ser oficial.

Cómo funcionará la mejora del asistente de Google

Lo que se conseguirá con esta nueva función es que el desarrollo será capaz de grabar audio y almacenarlo en el propio terminal del usuario (nada de la nube, por cuestiones de privacidad). Esto se realiza para ajustar el modelo de voz que utiliza el asistente de Google con el específico del usuario en todo momento. El resultado de esto es que la entonación o pronunciación siempre será la misma, lo que optimizará el funcionamiento de forma bastante importante.

Adicionalmente, también será posible almacenar frases que se usan con frecuencia, como por ejemplo palabras que no son habituales en el idioma o los nombres que se dan uso habitualmente. Por lo tanto, también se mejorará en este apartado y, como consecuencia, la precisión del asistente de Google a la hora de saber exactamente lo que dice el propietario del teléfono será mucho mayor. Es decir, que lo de tener que repetir de manera constante lo que dices o no hablar con naturalidad, está cerca de acabarse.

Unsplash

El usuario siempre tendrá el control

Esto lo decimos debido a que entre la información que hay en el código se ha podido ver que este será el encargado de activar la nueva función de la que estamos hablando, por lo que la firma norteamericana no tomará la decisión de modo independiente. Incluso, si se desea, se podrá realizar un borrado pedido por el propietario del terminal (siempre pidiendo credenciales para ello). Esto es especialmente importante teniendo en cuenta todo lo referente a la privacidad, que es clave en la actualidad.

El caso es que parece que la compañía de Mountain View tiene claro que la fiabilidad del asistente de Google es manifiestamente mejorable, al menos en los móviles, y está tomando medidas para optimizarla de forma inocua para los usuarios. Evidentemente, es de esperar que, si esto funciona correctamente, pueda trasladarse a los accesorios que incluyen reconocimiento de voz, pero posiblemente aquí sí que debería existir una actualización de firmware considerable. Veremos.