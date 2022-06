Hannun ultima su salida a Bolsa para crecer en un escenario de fuerte demanda

Madera recuperada y plástico reciclado son dos de los materiales con los que trabajan los artesanos de Hannun. Ejemplo de su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del planeta, son firmes defensores de que para crear muebles de diseño a precios competitivos no es necesario talar árboles. Las cifras de ventas, que crecen cada año a un ritmo del 200%, parecen darles la razón.

En cuanto a la organización de la compañía, aspira además a dejar un impacto positivo en todas aquellas personas que colaboran y trabajan en la misma. De este modo, desde el Departamento de Cultura y People se trabaja para que las mejores intenciones se conviertan en realidades.

Hannun ha implementado novedosas propuestas laborales en pos de la conciliación laboral de las personas que trabajan en la compañía y que se enmarcan en la filosofía de la empresa days to live, not to work. Entre el abanico de beneficios que brinda la empresa destaca la oportunidad de reubicar algunos días festivos para adecuarse al calendario de cada una de las localizaciones en las que los empleados teletrabajen; el horario flexible; la posibilidad de tomar un día libre para asuntos propios y el apoyo a causas sociales o benéficas.

El equipo de Hannun estaba ya formado por 60 personas a finales de 2021. Desde el año 2020, el número de contrataciones ha ido aumentando en consonancia con el volumen del negocio. En apenas un año y medio, ha doblado el número de empleados, comprometidos con la visión de negocio y social de la empresa.