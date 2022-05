Es oficial: Android Auto para los teléfonos tiene los días contados

Si eres de los que utiliza la aplicación Android Auto cuando te sientas a conducir en el coche, hay noticias que no son nada buenas para ti. Esta no es otra que se ha oficializado que dicha app tiene los días contados y, además, todo parece indicar que no tardará mucho en ser cerrada por Google.

Bien es cierto que desde la compañía de Mountain View ya se indicó que tenía esta intención, pero seguro que más de uno pensaba que finalmente se replantearía esto y que, finalmente, la dejaría activa (aunque fuera con un soporte mucho menor). Pero, finalmente, esto no es así y con un gran mensaje que aparece al abrir Android Auto en el móvil se deja claro que los días de este desarrollo están contados. Lo que se puede leer exactamente lo que se indica es que "dejará de estar disponible pronto".

Qué ofrece esta aplicación para móviles

Teniendo en cuenta las grandes trabas que existen ya para instalarla, debido a que entre otras cosas no funciona en las últimas versiones de Android, lo que proporciona es una interfaz a pantalla completa en la que se ejecutan aplicaciones de forma dedicada. Un ejemplo de lo que decimos es el navegador de Maps e, incluso, tiene la posibilidad de controlar las reproducciones de música con algo tan cómodo como la voz. Es decir, que da opción a seguir aprovechando las opciones de tu terminal de una manera segura y sin tener que utilizar cables para ello.

La verdad es que desde hace mucho este trabajo estaba prácticamente abandonado, por lo que no son pocos quienes no entienden el motivo por el que no se mantiene la situación debido a que tiene un smartphone antiguo que usan como centro de control con Android Auto en sus coches. Posiblemente instalando un APK con el desarrollo esto se pueda seguir haciendo, pero Google se exime de cualquier responsabilidad, ya que el soporte finaliza.

SmartLife

¿Esto es un adiós definitivo de Android Auto?

No, para nada. Lo que se cierra exclusivamente es la versión que existe para terminales móviles. Por lo tanto, el desarrollo que se ejecuta directamente en las pantallas de los coches se mantiene y ahí es donde centrará sus esfuerzos Google. Lo cierto es que prácticamente ya era así, pero todavía a la aplicación para smartphones le quedaba un hilo de vida que ahora está claro que se va a cortar más pronto que tarde.

Por cierto, es importante conocer que algunas opciones que ofrece Google en la versión nativa para coches tienen que mejorar o evolucionar. Un ejemplo es que se debe extender a más países la posibilidad de utilizar el Asistente de Google, concretamente el modo para conducir que ofrece. Además, sería positivo que se baje la versión del sistema operativo de la compañía de Mountain View para ejecutar Android Auto en los vehículos, ya que se exige la 9.0 -y esto es algo que no todo el mundo tiene-. Por lo tanto, habrá que estar atentos a los próximos movimientos de la compañía norteamericana.