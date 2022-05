Fire TV Stick de Amazon: cómo aumentar la privacidad al utilizarlo

La privacidad es muy importante, ya que los datos que se generan a la hora de utilizar un dispositivo tecnológico no siempre se desean compartir con nadie. Por este motivo, muchas son las compañías que ofrecen opciones para aumentarla de forma significativa en sus productos, como por ejemplo Amazon. Te mostramos lo que tienes que hacer para aumentarla al usar los reproductores Fire TV Stick.

Conseguir esto no es algo especialmente complicado, ni reduce las opciones que ofrecen estos accesorios que tan útiles son para convertir en inteligentes a los televisores que no lo son o que incluyen un sistema operativo cuando menos cuestionable. Eso sí, es posible que se tengan recomendaciones menos precisas a la hora de encontrar nuevos contenidos, un peaje que muchos están dispuestos a pagar para tener una privacidad mucho mayor.

Pasos para aumentar la privacidad en los Fire TV Stick

La conocida tienda online ha incluido la herramienta necesaria para que puedas conseguir esto directamente con el mando que tienes, por lo que no debes realizar complejos procesos manuales para lograrlo. Y, lo que es más importante, todo es completamente oficial, por lo que existe algo que siempre gusta: riesgo cero. Evidentemente, si en un momento dado quieres cambiar lo que has hecho, no debes preocuparte debido a que todo es completamente reversible.

Amazon

Esto es lo que tienes que hacer una vez que tienes encendido y funcionando de forma habitual el reproductor multimedia Fire TV Stick de Amazon:

Accede a la configuración del reproductor. Para ello, desplázate al icono con forma de rueda dentada que hay en la pantalla inicial de la interfaz de usuario. Pulsa en él.

Ahora, entre las opciones disponibles debes elegir Preferencias y, dentro de este menú, utiliza el apartado llamado Configuración de privacidad.

Tienes que seleccionar a continuación Datos de uso de dispositivo y, dale uso para que lo deshabilites. A continuación, haz lo mismo con Recopilar datos de uso de la aplicación.

Si deseas tener la máxima privacidad posible, te recomendamos que también desactives los anuncios basados en intereses.

Hecho esto, has finalizado y desde este mismo momento tu privacidad es la máxima posible.

Con lo que has hecho logras, entre otras cosas, es que Amazon no recopile los datos de uso que realizas con fines de mejora de la experiencia de uso de sus dispositivos. Incluso, tampoco conocer la frecuencia con la que ejecutas las aplicaciones que tienes instaladas, algo que para mucho es vital. El caso es que los Fire TV Stick incluyen muchas posibilidades que son positivas para los usuarios.