Cómo activar el control parental del reproductor Amazon Fire TV Stick

Una de las cosas que seguro que deseas evitar es que los niños accedan a contenidos que no son adecuados para ellos, tanto en lo que tiene que ver con las películas como las series en las plataformas de vídeo en streaming. Si lo que utilizas para acceder a ellas es un Amazon Fire TV Stick, te contamos cómo conseguirlo de forma sencilla.

En el propio reproductor multimedia se incluye la herramienta que se tiene que usar para lograrlo, que no es otra que la llamada Control parental. Esta accede a la información de lo que se desea reproducir y, al detectar que no está recomendada para la edad establecida en la configuración, se evita que se pueda comenzar con la reproducción a no ser que se conozca el PIN para saltarse la barrera que se ha impuesto. Para que la configuración que dejarás no sea un problema en el uso, te recomendamos que crees un perfil para este cometido, seguro que lo agradecerás.

Pasos para activar el control parental en los Fire TV Stick

Todo lo que tienes que hacer es muy sencillo, por lo que en apenas unos minutos tendrás la configuración deseada completamente activa y funcional, lo que hará que te despreocupes cuando dejes a los mandos del reproductor a los pequeños de la casa. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Accede a la configuración del accesorio de Amazon, para conseguirlo utilizar el icono que hay en la parte derecha de la interfaz de usuario con forma de rueda dentada (justo al lado de las apps destacadas).

Verás ahora todas las opciones existentes en los Ajustes, de entre ellas tienes que seleccionar Configuración de la cuenta y del perfil. Accedes a una nueva ventana en la que en tercer lugar verás Control parental. Dale uso con el mando a distancia de manera habitual.

Por defecto, esta opción está desactivada, por lo que tienes que pulsar en ella para cambiar la situación. Tendrás entonces que establecer un PIN que hace las veces de pasarela y, una vez que hagas esto, verás algunas opciones adicionales que tienes que establecer como mejor te encaje.

A partir de este momento, cuando un niño acceda a contenidos que no encajan con la edad establecida, necesitará introducir los números del sistema de control o no podrá ver la película o la serie con el Fire TV Stick.

Has acabado.

Amazon

Puedes eliminar el control parental del Amazon Fire TV Stick siguiendo los pasos, pero al pulsar lo que haces es deshabilitar la función… pero, para conseguirlo, necesitas conocer el PIN -en caso contrario no podrás hacerlo. Como ves, añadir una capa de protección al reproductor de la conocida tienda online es de lo más sencillo y su funcionamiento te aseguramos que es perfecto.