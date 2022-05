El Samsung Galaxy Watch 5 Pro perderá el bisel giratorio, ¿es buena idea?

Todo apunta a que, con los nuevos smartphones plegables de Samsung -que se presentarán pasado el verano-, también llegará la nueva generación del reloj inteligente de la compañía. Hablamos del Samsung Galaxy Watch 5, un modelo que mantendrá el uso del sistema operativo de Google, Wear OS. Pues bien, se ha conocido un detalle respecto a su diseño que es importante.

Lo primero es que todo apunta a que el accesorio contará con una pantalla circular para que se mantenga un aspecto completamente reconocible y, la pantalla, como es habitual, utilizará un panel OLED de alta resolución con protección Gorilla Glass. Además, se mantendrá también la posibilidad de comprar el wearable con correas de diferentes materiales para que encaje perfectamente con tus gustos y el acabado metálico que tendrá el smartwatch. Aparte, según se ha conocido, habrá una versión Pro del Samsung Galaxy Watch 5.

¿Dónde llegará la sorpresa en este reloj inteligente?

Pues tal y como se ha publicado será en el bisel que se incluirá en el smartwatch. La generación que actualmente está a la venta de este accesorio incluye uno giratorio, algo que le hace diferente a la mayoría de su competencia (incluyendo el Apple Watch de Apple). Con él, es posible elegir acciones que se realizan sin tener que manipular la pantalla para nada. Eso sí, su usabilidad no es la mejor posible, y no son pocos los que no utilizan este componente de forma habitual.

Samsung

De esta manera, parece que la compañía asiática habría tomado la decisión de no incluir este elemento en el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. El motivo, aparte de lo comentado antes, podía estar en la inclusión de algunas funciones adicionales en este modelo que harían inviable el funcionamiento del mencionado bisel (incluso, un mayor aguante a las inmersiones podía ser también la razón que llevaría a que ocurra esto). El caso es que parece que esta vez habrá más diferencias de las usuales en las diferentes versiones de la nueva generación del smartwatch del fabricante.

Algunas cosas más que se conocen del Samsung Galaxy Watch 5

Para empezar, todo apunta a que la batería del dispositivo sería mucho mayor, pasando a tener un amperaje de hasta 580 mAh, lo que significaría que sería más que posible usar el reloj inteligente por más de dos días, una marca muy respetable para un modelo que permitirá la instalación de aplicaciones. Adicionalmente, ofrecerá funciones adicionales como el poder medir la temperatura de la piel para que haga la función de termómetro en cualquier momento.

Incluso, algunos medios apuntan que esta nueva generación del Samsung Galaxy Watch 5 contaría con medidor de azúcar en la sangre y un acceso mucho mejor a Internet de forma independiente (¿5G quizá?). Para que todo se confirme, habrá que esperar a que pase el verano, no queda otra.