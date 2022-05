No te vuelvas loco con los PDF: estos son los mejores editores gratuitos

Los documentos en formato PDF se han convertido en todo un estándar. Tanto es así, que la inmensa mayoría de los usuarios envían este tipo de documentos constantemente a lo largo del día, tanto por correo como utilizando una aplicación de mensajería (un par de ejemplos de estas son Telegram o WhatsApp). En ocasiones es necesario editarlos y, para conseguirlo, debes tener algo más que un simple visor. Te mostramos algunas opciones que son gratuitas y de buena calidad.

Para que no tengas problemas con la compatibilidad, hemos elegido herramientas que se usan directamente desde el navegador que tienes en el ordenador, ya sea Chrome, Firefox o Edge. El caso es que simplemente con tener el documento PDF y conexión a Internet, ya puedes emplear el editor debido a que no necesitas nada más. Por lo tanto, hablamos de opciones que son bastante recomendables debido a que, además, son muy sencillas de utilizar.

Los editores PDF para navegador de calidad y gratuitos

La cantidad que hemos elegido es de dos, para que de esta forma no te vuelvas loco a la hora de elegir el que mejor se adapta a tus necesidades (el cribado en lo que tiene que ver con la cantidad de opciones que ofrecen y su buen funcionamiento ya lo hemos hecho nosotros). Por lo tanto, independientemente del que elijas, seguro que obtienes una gran experiencia de uso.

Sedja PDF Editor

Este desarrollo tiene tanto un cliente para navegador como una aplicación que puedes usar en el ordenador, por lo que también es una solución si te vas a un lugar en el que la conexión a Internet no es la mejor posible. La cantidad de posibilidades que vas a encontrar es fantástica (desde la gestión de formularios hasta el poder firmar documentos), y cuenta con una sencillez de uso realmente excepcional.

SmartLife

Uno de sus inconvenientes es que solo está disponible en inglés, pero esto no es dramático, ya que no hay que conocer mucho del idioma para manejarse con soltura por los menús. Tiene algunos límites en las fuentes y, además, el número de documentos a editar en un día no es infinito, pero sí suficiente para la inmensa mayoría. Pero, todo esto, se olvida debido a que funciona con una rapidez sorprendente.

Accede a Sedja

PDF Candy

Al contrario que la opción anterior, este es un trabajo que únicamente tiene cliente para navegadores, pero, eso sí, puede utilizarlo en español, lo que para muchos puede ser un motivo de elección muy claro. Con una interfaz en la que tienes que elegir simplemente la acción a realizar con el documento en cuestión, es tremendamente fácil de utilizar. Incluye una gran cantidad de características que, generalmente, solo las encontrarías en una aplicación de pago.

SmartLife

La limitación de editar un PDF por hora es algo que se debe tener en cuenta, por lo que no es mala idea combinar su uso con la anterior, pero hay que destacar que incluye funciones muy llamativas como por ejemplo capacidad OCR… algo que sinceramente es impresionante. La interfaz, eso sí, podía mejorar un poco, ya que es algo anticuada -pero es funcional, eso sí-.

Accede a PDF Candy