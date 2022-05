Actualiza Chrome lo antes posible: se han detectado 32 vulnerabilidades de seguridad

El navegador web de Google es el más utilizado a nivel mundial gracias a la gran cantidad de funciones que tiene, además de sus extensiones para exprimir al máximo las posibilidades que ofrece Chrome. El problema es que por ser tan utilizado los amigos de lo ajeno no paran de buscar vulnerabilidades.

No es la primera vez que te advertimos que actualices tu navegador Chrome lo antes posible por problemas de seguridad. Ahora, tal y como ha informado Forbes, se han detectado un total de 32 vulnerabilidades que afectan a más de 3000 millones de personas, por lo que no es un tema baladí precisamente.

Por suerte, Google ya ha anunciado la llegada de la versión 102 de Chrome y que soluciona los diferentes errores de seguridad que se han detectado. Cabe destacar que estas 32 vulnerabilidades todavía no han sido explotadas, pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer en un futuro.

32 vulnerabilidades muy peligrosas

Cabe destacar que la propia Google ha sido la que ha informado de estas 32 vulnerabilidades, de las cuales una ha sido categorizada como crítica, ocho como de alta gravedad y nueve son de gravedad media, por lo que queda claro que estamos ante una situación que no hay que tomarse a la ligera.

Como te hemos indicado antes, estas vulnerabilidades no han sido explotadas hasta ahora, pero la situación puede cambiar en cualquier momento. Y teniendo en cuenta que ya puedes actualizar Chrome a la versión 102 para solucionar las 32 vulnerabilidades detectadas, te invitamos a hacerlo lo antes posible.

En cuanto a las novedades que llegan con Chrome 102, lo cierto es que no trae nada nuevo más allá de parchear todas las vulnerabilidades detectadas por diferentes colaboradores, por lo que no esperes novedades en la interfaz o nuevas funciones.

Como curiosidad, si te interesa puedes entrar en esta página web donde Google ha anunciado la llegada de Chrome 102, además de enumerar las 32 vulnerabilidades detectadas por usuarios y las cifras que ha pagado como recompensa para ello.

En cuanto a la actualización del navegador de Google, Chrome 102 ha sido lanzado a nivel global, por lo que cualquier usuario podrá descargar o actualizar a la última versión para evitar futuros problemas por las 32 vulnerabilidades que se han detectado.

No han indicado si estas vulnerabilidades afectan solo a la versión de escritorio o si también puede dañar tu teléfono móvil, por lo que te recomendamos actualizar todos tus equipos para evitar males mayores.