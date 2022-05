¿Harto de ver Reels en Instagram que no te gustan? Así se soluciona

Instagram es una de las mayores redes sociales, gracias a la cual millones de personas pueden conectar. Esta comenzó siendo una sencilla aplicación en la que podías publicar tus fotografías preferidas, ya fueran de ti mismo con amigos, un bonito paisaje, o incluso tu mascota. Con el paso del tiempo, Instagram fue introduciendo nuevas funciones, las cuales solo han logrado que el número de usuarios aumente.

Eso sí, en el camino se han encontrado con alguna que otra dificultad, la cual han sabido solventar, como la competencia que en su día supuso Snapchat. Tras la fallida compra, no se iban a quedar de brazos cruzados, e introdujeron en Instagram las historias de 24 horas con toda clase de filtros. Si bien al principio muchos estaban algo reacios a su uso, finalmente se ha convertido en una herramienta que se utiliza constantemente.

Qué son los Reels de Instagram

Pues bien, la lucha contra Snapchat no fue dura, pero hace no mucho que llegó la red social TikTok, la cual también obtuvo un gran éxito desde su principio. Al igual que en la ocasión anterior, trataron de hacerse con la aplicación, y ante la negativa, buscaron la forma de introducir sus funciones en Instagram, y así fue como llegaron los Reels de Instagram.

Estos son vídeos de un minuto con los que puedes crear nuevo contenido, y tienes multitud de herramientas para dejar volar tu imaginación. Tanto fue su éxito, que ahora tienes un botón en tu aplicación de Instagram para ir directamente a ver estos vídeos.

Por supuesto, podrás ver los Reels que hayan publicado las personas a las que sigues, pero también otros recomendados por Instagram. El problema es que, en ocasiones, estas recomendaciones no son del agrado de todo, y aunque basta con deslizar el dedo para pasar al siguiente vídeo, sería mucho mejor evitar que esta clase de contenido aparezca en tu Instagram.

Así de sencillo es personalizar los Reels que te aparecen

ampliar foto Pasos a seguir Composición propia

Pues bien, por suerte, tienes una sencilla forma de hacer que desaparezca tanto ese vídeo, como otros que tengan una temática similar. Cuando estés viendo Reels, y aparezca un vídeo que no te guste, pulsa sobre los tres puntos que están en la parte inferior derecha de la pantalla.

Ahora se abrirá un pequeño menú con varias opciones, en el cual tendrás que seleccionar la opción No me interesa. Hecho esto, el vídeo desaparecerá, Instagram reconocerá cuál es la temática de este, y dejará de mostrarte contenido parecido. Ya solo te queda disfrutar con los vídeos que sí te gustan, y descartando los que no.