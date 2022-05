La tecnología que impulsa la movilidad sostenible

Europa vive un momento de cambio estratégico debido a la necesidad acuciante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este hecho, en conjunto con el incremento en los precios del combustible y el aumento de tráfico en las ciudades, ha propiciado que los Gobiernos pongan sobre la mesa un mayor número de soluciones enfocadas en el transporte sostenible. Cuantificar el impacto que tienen los vehículos de transporte, y los de las flotas en particular, resulta fundamental, para, con toda la información que se puede obtener de ellos, tomar decisiones basadas en datos que dirijan a un futuro más limpio.

A medida que nuestras ciudades evolucionan es necesario apoyarnos en los datos para optimizar nuestros procesos y la gestión de nuestros recursos de manera eficiente y sostenible. Al igual que se utiliza el poder de los datos para medir la contaminación del aire, la tecnología telemática aplica este enfoque para monitorizar las actividades comerciales llevadas a cabo por las flotas de vehículos. Más allá del simple posicionamiento GPS, la tecnología telemática recaba y analiza una gran cantidad de datos, posibilitando a las empresas saber con certeza qué papel tiene cada vehículo en la flota, cuál es su rendimiento real o cómo afectan los hábitos de conducción de los trabajadores a su correcto desempeño, entre otros muchos elementos que permitan mejorar su gestión y optimizar su productividad y sostenibilidad.

Los datos son la clave para cumplir los objetivos europeos en sostenibilidad

La creación de un programa de movilidad sostenible es esencial para reducir el impacto medioambiental de los vehículos de la flota, sea esta del tamaño que sea, y contar con datos que incluyan su historial al completo, es necesario para la toma de decisiones acertadas y fundamentadas. Una de las principales funciones de la telemática consiste en facilitar la monitorización del consumo de combustible y la energía de cualquier tipo de vehículo en tiempo real y valiéndose del IoT, algo que impacta positivamente en el resto de operaciones de la flota, desde el aumento de la seguridad y la reducción de las colisiones, hasta la optimización del mantenimiento de cada vehículo y la disminución de sus emisiones.

El futuro es eléctrico

Los Gobiernos han barajado también restricciones en la venta de vehículos de combustión interna para 2035, y la implantación paulatina de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), limitando la circulación por los centros de las ciudades de aquellos vehículos que resulten más contaminantes. De hecho, ciudades europeas como Madrid ya cuentan con una legislación vigente al respecto. Este es el caso de la ZBE, Madrid 360, que se implementa junto con el Plan Cambia 360, apostando por la movilidad eléctrica y ofreciendo descuentos en la adquisición de modelos de cero emisiones que llegarán a los 8.500 euros por vehículo.

En este contexto, se hace patente la necesidad de avanzar hacia una movilidad eléctrica y conectada. De hecho, la adopción de vehículos eléctricos ha ido en aumento, llegando a incrementarse en un 41% solo en el año 2020. Este crecimiento continuó en 2021, de acuerdo con los datos de la Asociación para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), que registraron un crecimiento del 42,1% en el número de matriculaciones de vehículos eléctricos, previendo que para 2022 se conseguirá superar las 100.000 unidades eléctricas matriculadas.

Sus beneficios son innegables, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico, ya que estos vehículos conllevan un coste de propiedad más bajo, y fiscal, gracias a las distintas exenciones impositivas para las empresas. A pesar de ello, aún existe cierta incertidumbre sobre si su autonomía será suficiente para llevar a cabo sus trayectos por ciudad y por carretera. Así pues, acompañar a las empresas en el camino hacia la electrificación es una tarea de suma importancia que requiere un conocimiento específico del sector y de los modelos eléctricos disponibles actualmente en el mercado.

Actualmente los gestores de flotas cuentan con soluciones telemáticas que les permiten obtener información relevante sobre el rendimiento de los vehículos para poder resolver los desafíos del mundo real. A partir del análisis sobre la composición y funcionamiento de la flota es posible saber qué vehículos son más susceptibles de ser sustituidos por modelos eléctricos que puedan adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada empresa.

Tomando decisiones fundamentadas

El último estudio realizado por Geotab, que contaba con una muestra de más de 6.100 vehículos y con representación de 14 sectores industriales diferentes, puso de manifiesto la viabilidad de la electrificación de las flotas españolas, concluyendo que dos tercios de los vehículos de cada flota (66%) podrían pasarse a eléctrico y ahorrar costes.

Impulsar la descarbonización del sector del transporte pasa por proporcionar información basada en datos en tiempo real, que sean concretos y medibles, para reducir las emisiones, gestionar más eficientemente las flotas de gasolina y diésel y facilitar la electrificación. Lo que no se mide, no se puede gestionar, por lo que organizamos nuestros esfuerzos en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y establecemos compromisos a través de iniciativas como The Climate Pledge, persiguiendo siempre un objetivo claro: Alcanzar las cero emisiones netas para 2040.

Para mantenerse a la vanguardia, se anima a todas aquellas empresas que dispongan de una flota de vehículos a investigar todas las herramientas disponibles. La tecnología aplicada al transporte se encamina a conseguir una movilidad inteligente que permita cuantificar de manera precisa la huella de carbono de cada vehículo. El poder de los datos favorece el crecimiento e impulsa la sostenibilidad, acompañando a las empresas hacia la movilidad del futuro.

Iván Lequerica es vicepresidente de Geotab para el sur y oeste de Europa