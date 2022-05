La SEPI compra más acciones de Indra y alcanza ya el 20% de su capital

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha elevado del 18,75% al 20% su participación en el capital de Indra, según comunicó la entidad pública a la CNMV este viernes. La propia SEPI ha explicado que con este movimiento está dando cumplimiento al acuerdo de Consejo de ministros de alcanzar el 28% de acciones de la tecnológica, “limitando su operativa diaria para no afectar a la cotización”.

Desde la entidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, insisten en que el aumento hasta ese 28% responde a la importancia de reforzar la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país. La SEPI empezó a comprar acciones en el mercado a partir del pasado 29 de abril, tras la presentación de los últimos resultados trimestrales de Indra.

El nuevo anuncio se produce pocos días después de que la SEPI comunicara al consejo de administración de Indra, presidida por Marc Murtra, que había empezado a ejecutar la autorización del Gobierno para elevar su participación hasta el 28% del capital, y también después de que la entidad publica solicitara un tercer representante en el consejo de la tecnológica, en el que actualmente tiene dos: Antonio Cuevas y Miguel Sebastián.

Para obtener ese tercer representante, la SEPI deberá alcanzar el 23% del capital. La opción que baraja es optar a la vacante del consejo que va a quedar tras el fin del mandato de Alberto Terol, presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, vicepresidente del Consejo y consejero coordinador, que lleva 12 años en la empresa.

El objetivo de la SEPI es alcanzar el 28% de Indra, para no rebasar el límite del 30% que le obligaría a lanzar una opa, antes de la junta de accionistas de la tecnológica, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 22 de junio. Entre los objetivos no reconocidos abiertamente por el Gobierno en su afán de ganar peso en Indra está otorgar poderes ejecutivos a Murtra, algo que evitó el consejo de la tecnológica en mayo de 2021, cuando le nombrado presidente no ejecutivo tras la salida del anterior presidente, Fernando Abril-Martorell, que sí tenía poderes ejecutivos, y que Indra tome una participación en ITP, el fabricante de motores vasco, que Rolls Royce vendió al fondo Bain.

Las acciones de Indra han subido este viernes un 1,39%, hasta los 10,22 euros.