El iPhone 14 tendrá una sorpresa inesperada en su pantalla, ¿de qué se trata?

Muchos creen que el uso de frecuencias variables en las pantallas de los smartphones es algo que solo incluye en lo que tiene que ver con la fluidez con la que se aprecian los efectos en la pantalla. Es cierto que esta es una de sus funciones, pero no la única. Pero existen otros apartados que se ven beneficiados, como por ejemplo el de la autonomía. Pues bien, los iPhone 14 mejorarán en este apartado, lo que será beneficioso por varios motivos.

Hay que recordar que con la generación anterior de los teléfonos de Apple se utilizaron los paneles ProMotion por primera vez y, esto, permitió que se pudiera utilizar una frecuencia de hasta 120 Hz. Y, además, que esta se ajustase de forma automática hasta bajar a nada menos que diez hertzios de ser necesario. Pero, esto, no es suficiente para competir de tú a tú con otros modelos del mercado, como por ejemplo los de Samsung u OPPO.

Dichas compañías ofrecen terminales que son capaces de emplear frecuencias de 1 Hz, y aquí es donde se consigue la otra gran ventaja de gestión automática de este parámetro: al hacer esto se reduce de manera significativa el consumo, por lo que la autonomía mejora de un modo importante. Por lo tanto, no es de extrañar que desde Apple se quieran tomar cartas en el asunto.

La novedad que llegará con los iPhone 14

Pues no es otra que los paneles ProMotion, independientemente del hueco que tengan para la cámara frontal (hay que recordar que los terminales normales utilizarán notch y los denominados como Pro incluirán un agujero en la pantalla), podrán ajustar de forma automática su frecuencia en rangos que van desde 1 a 120 Hz. De esta manera, se logrará que se aumente el tiempo de uso que permite la batería integrada sin que el usuario lo note, porque siempre se primará la experiencia de uso sobre el ahorro energético al elegir la mejor opción a usar.

Gizmochina

Aparte, la función Always on Display también será de las opciones que llegarán con avances. El motivo es que se podrán establecer configuraciones diferentes para mostrar una información amplia y variada. Gracias a que se bajará la frecuencia, que esté siempre mostrando una imagen en el panel, no supondrá un ataque muy importante en la vida útil de la batería por drenar de forma excesiva su amperaje. Y, esto, son excelentes noticias.

¿Esta función estará presente en todos los modelos?

Pues aquí están las malas noticias. La fuente de la información indica que los nuevos paneles ProMotion solo estarán disponibles en los iPhone 14 Pro, en sus dos variantes. El resto de las opciones que serán presentadas en el mes de septiembre, mantendrán los actuales por lo que parece. Por lo tanto, esta será una diferencia más que existirá en los terminales que serán parte de la nueva generación de los teléfonos de Apple. Veremos cómo le sienta esto a los potenciales compradores.