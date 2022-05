El Ibex rompe su buena racha

La sesión del jueves llega con signo negativo. Los futuros europeos vienen con recortes. Los mercados bursátiles asiáticos cayeron el jueves después de que las actas de la reunión de principios de mayo de la Reserva Federal mostraran que la mayoría respaldaba aumentos de tipos de medio punto porcentual en junio y julio, y debido a que las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento global minaron la confianza.



Si bien las minutas también destacaron la fe de los legisladores en la solidez de la economía estadounidense, lo que ayudó a levantar el ánimo en Wall Street durante la noche, el sentimiento en los mercados de valores sigue siendo frágil después de semanas volátiles a medida que más bancos centrales mundiales continúan en el camino del ajuste.



"No creo que la economía global corra el riesgo de una desaceleración, creo que nos estamos desacelerando. Y por esa razón, el potencial para buenas inversiones en este momento es predominantemente corto", Barbara Ann Bernard, CIO de Wincrest Capital, un fondo de cobertura de estrategia de acciones largo/corto global, dijo al Foro de Mercados Globales de Reuters.



El banco central de Corea del Sur elevó el jueves las tasas de interés por segunda reunión consecutiva mientras lidia con la inflación al consumidor en máximos de 13 años.



Todos los participantes en la reunión de la Fed del 3 al 4 de mayo apoyaron un aumento de la tasa de medio punto porcentual, el primero de ese tamaño en más de 20 años , y "la mayoría de los participantes" consideró que más aumentos de esa magnitud "probablemente serían apropiados" en las reuniones de política de la Fed en junio y julio, según las minutas.

Las actas reflejaron el acuerdo entre los legisladores sobre la solidez de la economía de EE UU, la estrechez del mercado laboral y la alta inflación, con problemas de suministro global, la guerra de Ucrania y los continuos bloqueos por coronavirus en China que sesgan los riesgos inflacionarios "al alza".



Las empresas de primera línea chinas cayeron un 1,11% a pesar de otra caída en los casos diarios de COVID-19 en el país, donde los bloqueos destinados a frenar la propagación del virus amenazan con socavar las recientes medidas de apoyo económico.

China se esforzará por lograr un crecimiento económico razonable en el segundo trimestre y frenar el aumento del desempleo,dijo el miércoles el primer ministro Li Keqiang, citado por la agencia oficial de noticias Xinhua . Las acciones australianas cayeron un 0,47%, mientras que el índice bursátil Nikkei de Japón revirtió las ganancias anteriores para caer un 0,13%.



Las caídas en Asia contrastan con un estado de ánimo más optimista en Wall Street, donde el Dow Jones Industrial Average subió un 0,6 %, el S&P 500 ganó un 0,95 % y el Nasdaq Composite sumó un 1,51%.

"Creo que el mercado busca estabilizarse aquí y anticipa un poco el punto en que la Fed pueda comenzar a emitir una orientación diferente y decir que la economía se ha desacelerado lo suficiente como para que no vean la necesidad de seguir subiendo las tasas ", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.



Los movimientos en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. también fueron moderados.El rendimiento a 10 años subió hasta el 2,7577% desde un cierre del 2,747%, y el rendimiento a dos años sensible a las políticas se mantuvo estable en el 2,506%.



El petróleo crudo se mantiene estable después de un repunte cauteloso esta semana, con el

crudo Brent sin cambios en 114,03 dólares por barril y el crudo estadounidense subiendo un 0,13% a 110,47 dólares.