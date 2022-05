Detectada una nueva estafa en WhatsApp con la que pueden robarte tu cuenta

Debido a que la aplicación de mensajería WhatsApp es la más utilizada a nivel mundial en estos momentos, es normal que los hackers se fijen en ella como objetivo para realizar sus ataques. Pues bien, se ha conocido que ahora mismo existe una estafa que, si llega a buen puerto, acabará por quitarte la cuenta que tienes en la plataforma. Y, esto, puede ser muy grave.

Es cierto que desde hace tiempo se viene tomando decisiones en la compañía para acabar con los problemas de engaños en la aplicación. Pero como es habitual, la creatividad de los piratas informáticos parece no tener fin y constantemente están inventando nuevas maneras de engañar a los que son menos precavidos. Y, un ejemplo, es de lo que estamos hablando debido a que si las consecuencias son importantes existe la posibilidad de evitar todo esto sin muchos problemas.

Cómo es la estafa que se ha detectado

La voz de alarma la ha dado la compañía de seguridad CloudSEK, que ha detectado la estafa y su funcionamiento. Este nada tiene que ver con la forma de proceder de otras ocasiones en las que se envía un enlace web o el incluir malware en una aplicación que en realidad es una copia de la original (esto ocurrió, por ejemplo, en 2021). Lo que utilizan los hackers en este caso son las llamadas que se hacen con WhatsApp.

Lo que se hace es lo siguiente: se realiza una llamada y, en el caso de contestar, el interlocutor se identifica como una empresa de publicidad o de control de calidad de la propia WhatsApp. A continuación, lo que se busca es que se marque un código concreto -que puede empezar con 67 o 405-. Si esto se hace, el usuario se desconecta de la cuenta que tiene en la aplicación automáticamente. En ese momento, los piratas toman posesión de ella en cuestión de segundos.

La consecuencia es que, si se desea tener de vuelta la cuenta, se exige por los delincuentes el pago de una cantidad de dinero. Si esto no se efectúa, se amenaza con el borrado de la información. Y, esto, puede ser grave tanto por las implicaciones personales como profesionales que puede implicar. Un problemón debido a que para muchos WhatsApp resulta vital en su día a día. Por lo tanto, hablamos de algo que puede llegar a ser muy grave.

¿Se puede evitar este problema en WhatsApp?

Pues lo cierto es que sí. Por un lado, es importante que no se haga caso a llamada alguna que no sea reconocida y, en el caso de contestar por equivocación, nunca pulsar códigos que sean pedidos. El motivo es que esta no es una forma de proceder por parte de compañías fiables. Además, también es básico tener el acceso a la cuenta con dos pasos de seguridad, ya que esto evitará que los hackers puedan acceder a ella sin no introducen la información exigida -que, por suerte, llegará a tu terminal-.

Lo importante siempre es que se utilice siempre el sentido común para no correr riesgos en algo que puede parecer que no es importante… Pero que, debido a la información que se maneja en la actualidad en WhatsApp, realmente sí que lo es.