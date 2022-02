Actualiza ahora mismo Google Chrome para evitar potenciales problemas de seguridad

Hay veces en las que Chrome es protagonista de la actualidad porque se actualiza y trae algunas novedades importantes, sobre todo en la parte de las funciones que podemos disfrutar los usuarios, como por ejemplo los grupos de pestañas que facilitan tener ordenada a toda la legión de páginas web que tenemos abiertas en cada sesión.

Pero hay otras ocasiones en las que esos cambios no son tan llamativos y pasan más desapercibidos, aunque en realidad son más críticos y pueden provocar problemas realmente graves a los usuarios que utilizan a diario Chrome. Y eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas, que es cuando los de Mountain View se han decidido a poner en circulación la versión 98 de su navegador.

Descárgala e instálala ahora mismo

Básicamente, Chrome 98 ha llegado a nuestras manos con una lista de hasta 27 fallos de seguridad importantes que se encarga de corregir. Todo un rosario de parches de seguridad que lleva a que los de Mountain View hayan pedido a los usuarios que la instalen lo más rápido posible, para evitar que alguien pueda aprovecharse de esos agujeros reconocidos y, en muchos casos, publicitados a través de informaciones en los medios.

ANDREW KELLY REUTERS

De esas 27 fallas de seguridad, solo ocho han sido calificadas por Google como de "elevada gravedad", y el resto se mantienen en un nivel inferior. Entre todas ellas encontramos errores que afectan al modo lectura de Chrome y que en su momento fueron recompensados con 20.000 dólares a los encargados de descubrirlas. Recordad que los de Mountain View tienen un programa de premios que se pagan a los investigadores, o grupos, que son capaces de encontrar vulnerabilidades en el navegador de Google.

En el caso de que todavía no hayas instalado la versión 98 del navegador, puedes forzarla (si no las tienes ya automatizadas) pulsando en los tres puntos verticales, arriba a la derecha de la ventana; a continuación selecciona "Configuración" y más tarde en la columna izquierda, busca la opción de información de Chrome. Seguramente veas la release 97.0.4692.99 activa (u otra parecida) y tras unos segundos, la alerta justo al lado de la nueva versión que acaba de detectar. Chrome, en ese instante, comenzará el proceso de instalación de la versión 98 pero no se aplicarán los cambios hasta que pulsemos en el botón de "Reiniciar" el navegador. Será en ese instante cuando todos los cambios se apliquen y los problemas de seguridad queden resueltos.