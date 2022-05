Cómo enviar libros a los Amazon Kindle sin utilizar cables para ello

Los libros electrónicos por excelencia que existen en la actualidad son los Kindle de Amazon. Sus amplias opciones y excelente autonomía les convierten en un gran compañero de viaje para los antes de la lectura que desean tener siempre a mano una gran cantidad de opciones para leer. Una de las cosas que pueden resultar complejas es añadir nuevos títulos. Pues bien, te vamos a mostrar cómo hacer esto de forma sencilla y sin tener que utilizar cable alguno para conseguirlo.

La mejor en nuestra opinión de entre todas las que existen actualmente es dar uso a la dirección de correo que se genera por defecto una vez que activas el Kindle que tienes. Esto no lo conocen muchos usuarios, pero es una puerta de entrada para copia eBooks fantástica que funciona a la perfección y, además, no tiene nada de complicado. Por cierto, para realizar el envío, tienes que dar uso a cualquier cliente -como por ejemplo Gmail- porque no existe incompatibilidad alguna.

Cómo enviar libros por correo a los Kindle

Te mostramos los pasos que tienes que dar para conseguir esto -ojo, que en modelos muy antiguos de los Kindle esta posibilidad no es posible emplearla- y, como vas a comprobar, la configuración inicial puede ser lo más tedioso. Pero, una vez que todo está perfectamente organizado, el envío de nuevos libros es algo que se completa en apenas cuestión de segundos. Son los siguientes:

Saber la dirección de correo que tienes

Abre el apartado Gestionar contenidos y dispositivos en la web de Amazon

Ahora entra a los Ajustes para luego acceder al apartado denominado Configuración de documentos personales. Verás muchas opciones disponibles, pero la que se sirve es Configuración de e-mail, que es la que te permite hacer los envíos al libro electrónico. El caso es que verás la dirección que tienes asignada (puedes modificarla) y debes apuntarla para utilizarla posteriormente.

Esta fase del proceso ya la has completado.

Envío de los libros al eReader de Amazon

Lo siguiente es que uses el cliente que utilizas de forma habitual y manda un correo con el libro como adjunto (lo recomendable es que el eBook tenga un formato compatible con el Kindle, por lo que son los siguientes: KFX; PDF; PRC; MOBI; AZW; AZW3; TXT; DOC; DOCX). Espera unos minutos para que el envío se complete y lo mismo la recepción. El caso es que descubrirás que en cuestión de muy poco tiempo tienes el libro electrónico disponible en tu Kindle.

Como has visto, la sencillez es la nota predominante y esto es un punto más a favor para que valores seriamente la compra de un Amazon Kindle si tienes decidido que vas a dar el salto para utilizar un libro electrónico.