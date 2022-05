Sostenible, digital y colaborativo: el turismo que renace tras la pandemia

La red Travel4Impact creada por Amadeus e IE University está informada por tres ejes: colaboración, sostenibilidad y digitalización, que son una constante desde el momento de su concepción hasta su desarrollo.

“¿Por qué colaboración”, se pregunta Esther Villena, “por ese efecto multiplicador”, concluye, y explica: “Amadeus, haciendo este proyecto solo no consigue lo mismo que haciéndolo con el IE, en colaboración con asociaciones del sector. Es un proyecto de pequeñas cifras, no es un proyecto masivo, pero no impactamos en 20 pymes, sino que se genera un efecto multiplicador que va mucho más allá de las 20 pymes que forman parte de la red”.

La colaboración también está presente a la hora de diseñar los contenidos. “Lo que tenemos es una red, que es lo principal que estamos intentando construir y que es colaborativo con los propios miembros de la red, que dentro de unos mimbres generales fabricamos juntos”, recalca Concepción Galdón.

Jordi Díaz incide sobre este eje: “Hay una palabra que me encanta, que es la coopetencia, que se definiría como la colaboración para competir. Hay que dejar de pensar que la competencia es la pequeña empresa que tenemos al lado, en nuestro pueblo, y pensar que estamos en un mercado global, que es mejor unir fuerzas para ser más competitivos y aportar más valor”.