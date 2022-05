El nuevo y ¿pasivo? inversor en Vodafone

Su enigmático nuevo nombre no es lo único desconcertante de e&. El gigante de las telecos con sede en el Golfo Pérsico, antes conocido como Etisalat, ha invertido 4.400 millones de dólares en un 9,8% en Vodafone. El CEO, Hatem Dowidar, dice que se conforma con ser un minoritario pasivo. No quiere puestos en el consejo y ha respaldado a Nick Read y su estrategia. Pero con el activista Cevian Capital presionando para que se produzcan cambios, incluida una posible disgregación, esa pasividad podría no durar.

Con 600 millones de efectivo neto en sus libros, e&, de 75.000 millones, tiene para gastar. Y Vodafone parece barata. Incluida la deuda, se valora a solo 5 veces el ebitda previsto para 2023, la mitad del múltiplo de su nuevo accionista. Los malos resultados justifican el descuento. Los ingresos de Vodafone crecen a un anémico 1% anual y su margen de ebitda sigue en el 33%. Si Dowidar ve sentido en lo que piensa Cevian, será fácil que pase de pasivo a agresivo.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías