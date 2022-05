Sabadell lanza un TPV inteligente para la hostelería con el que prevé captar 10.000 nuevos clientes

Sabadell ha lanzado un TPV inteligente para la restauración con el que pretende dar un paso más en la digitalización de los pagos y cobros del sector. El nuevo dispositivo es una evolución de los datáfonos tradicionales e incluye la posibilidad de instalar aplicaciones (como las de un teléfono móvil) para agilizar los pagos en función de las necesidades de cada establecimiento. En ese sentido, destaca una aplicación que divide automáticamente la cuenta entre varios comensales, aunque en la caja de la empresa se reciba un solo pago. También, la posibilidad de dejar propinas mediante el pago con tarjeta.

El dispositivo, que ya ha comenzado a distribuirse entre los primeros clientes, ha incorporado las peticiones recurrentes del sector para agilizar su operativa diaria. "En el proceso de adaptar nuestros productos a las necesidades de los clientes fuimos a la restauración, que supone una cuarta parte de los negocios en España. Lo que más han valorado los clientes ha sido la capacidad de dividir la cuenta de forma automática y dejar propina porque han visto que los importes son más elevados que en efectivo", explica Albert Figueras, el director de Autónomos, Comercios y Pymes de Sabadell.

Los datáfonos también incluyen aplicaciones para gestionar las mesas, la posibilidad de hacer un redondeo del importe final de la cuenta para destinarlo a fines solidarios o la posibilidad de hacer promociones entre los clientes de forma automática (por ejemplo, hacer que por cada diez consumiciones, la siguiente sea gratuita). También hay 'app' para gestionar reservas, para recibir la cuenta por correo en lugar de papel y se trabaja en una aplicación que permita pedir un taxi desde el datáfono.

Muchas de las aplicaciones están desarrolladas por el propio banco y son gratuitas. Además, se irán añadiendo con el paso del tiempo, por lo que los dispositivos podrán recibir nuevas actualizaciones. Se trata del primer TPV inteligente para un sector específico que lanza una entidad financiera en España.

Previsiones de negocio

Sabadell destaca por su posición en el segmento de empresas y en particular en el sector de la hostelería, donde ostenta una cuota del 21%. Con este nuevo TPV el banco prevé captar 10.000 nuevos clientes en la restauración hasta final de año. Esto supone que de los cerca de 250.000 bares y restaurantes que hay en España, 55.000 cuentan con un TPV de Sabadell.

De materializarse las previsiones del banco y captar 10.000 nuevas empresas, la cuota aumentaría hasta el entorno del 25%. "En menos de una hora hemos captado 150 bares. Tiene pinta de que funcionará muy bien y que será un éxito", apunta Figueras. El banco ya tiene preparados 20.000 dispositivos: 10.000 para los nuevos clientes que prevén captar y otros 10.000 para los clientes que ya tienen un datáfono de Sabadell y que lo renovarán.

En lo que respecta a las tasas de descuento para los comercios, se mantendrán invariables con el nuevo TPV y la comisión de mantenimiento para los establecimientos que decidan renovar el dispositivo subirá tres euros.

Por otro lado, el director de Autónomos, Comercios y Pymes de Sabadell subraya que el nuevo TPV cuenta con la misma seguridad que el datáfono tradicional. "Están homologados a nivel nacional por Redsys y a nivel internacional por Visa y Mastercard. Son igual de seguros. En todas las transacciones hay un control. El cobro-pago está protegido para que no haya ningún módulo que pueda entrar de las aplicaciones y pueda acceder. No permitiremos nunca que entre una' app' aquí si no ha pasado por nuestro sistema de validación de seguridad", destaca Figueras.

Sabadell se encuentra en pleno proceso de digitalización y el lanzamiento de este TPV es un paso más. Recientemente, el banco lanzó una cuenta digital sin coste con la ambición de superar los 200.000 nuevos clientes anuales.