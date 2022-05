Cómo evitar las comisiones en las cuentas: banca digital o vinculación

No todos los bancos cobran comisiones por las cuentas corrientes y también algunas entidades aplican más gastos que otras por el mantenimiento de las mismas. En general, la banca digital ofrece este producto sin comisiones ni vinculación, mientras que los grandes bancos suelen pedir el cumplimiento de ciertos requisitos, como la domiciliación de la nómina o productos de inversión, para evitar la penalización. Los clientes pueden llegar a pagar hasta 240 euros al año.

Las cuentas online suelen ser gratuitas. No solo las ofrecen los neobancos sino también algunos bancos tradicionales o sus filiales online. Actualmente, Openbank, Liberbank, Abanca, imagin, N26, BBVA, Banco Santander o EVO banco, por ejemplo, permiten contratar cuentas por internet sin comisiones ni requisitos de vinculación.

Openbank dispone de la Cuenta Corriente Open 0% comisiones, 100% digital. No pide domiciliar la nómina ni recibos y no cobra nada por apertura, mantenimiento o cancelación. Además, ofrece una tarjeta de débito gratis y la posibilidad de añadirla al móvil o al reloj inteligente y poder pagar en cualquier lector contactless. También hay descuentos al realizar compras en grandes marcas.

Abanca ofrece la Cuenta Clara Online Sin Comisiones para el día a día para nuevos clientes, 100% online. Está libre de comisiones y ofrece tarjeta de débito gratis. En caso de que el cliente domicilie los haberes superiores a 1.200 euros al mes antes del 31 de diciembre da 300 euros. Es necesario que el cliente sea digital, es decir, que realice las operaciones habituales a través de la app o la banca electrónica. Si se utilizan las oficinas durante dos meses seguidos, la cuenta pasaría a tener las condiciones de la cuenta corriente normal, que sí tiene comisiones de administación y mantenimiento, así como por las tarjetas.

BBVA tiene la Cuenta Online Sin Comisiones, que incluye la Tarjeta Aqua Débito sin comisión de emisión ni mantenimiento. No exige llevar la nómina, ni recibos ni tener saldo mínimo. Además, la entidad tiene ahora una promoción por la cual devuelve el importe (hasta 9,90 euros al mes) de la primera suscripción que se pague con la Tarjeta Aqua Débito duarante seis meses, a Netflix, Spotify, HBO, Max, Disney Plus, PlayStation Plus o DAZN.

Banco Santander comercializa la Cuenta Online 100% digital libre de comisiones de mantenimiento y sin ninguna condición, y con la posibilidad de que el cliente se lleve 100 euros si domicilia la nómina por importe de al menos 600 euros al mes antes del 30 de junio. Ofrece la Tarjeta de Débito Santander One sin comisión de emisión ni mantenimiento. No cobra por las transferencia online o en cajeros automáticos, excepto las urgentes e inmediatas. La cuenta es exclusiva para nuevos clientes. Permite acumular Avios por las operaciones habituales o por contratar nuevos productos y canjearlos por vuelos o experiencias del Programa Iberia Plus.

Liberbank posee la Cuenta Online Sin, con cero comisiones y cero condiciones. No hay que pagar por mantenimiento, ni administración ni por transferencias ordinarias. En caso de domiciliar la nómina igual o superior a 600 euros, la entidad regala 150 euros en efectivo. Cabe destacar que el próximo 23 de mayo Liberbank desaparece definitivamente y sus clientes pasarán a integrarse totalmente en Unicaja Banco. Ambas entidades aprobaron su fusión a finales de 2020 y está a punto de completarse la migración tecnológica. "El próximo 23 de mayo tendrás tu nueva Banca Digital en Unicaja Banco Con motivo de la integración con Unicaja Banco, la Banca Digital de Liberbank dejará de estar disponible", avisan en la web de Liberbank. Unicaja deberá informar a sus clientes de si cambian las condiciones de sus cuentas, dado que la entidad malagueña cobra actualmente hasta 120 euros al año de comisión por el mantenimiento de las cuentas y otros 36 euros por las tarjetas.

Evo Banco, el banco 100 digital de Bankinter, atesora la Cuenta Inteligente sin requisitos ni comisiones y con tarjeta inteligente gratis. Se compone de una cuenta corriente para la operativa diaria hasta 3.000 euros y una cuenta a plazo remunerada al 0,01% para el saldo que exceda de 3.000 euros y hasta 30.000 euros.

La cuenta Wefferent de Cajamar es sin comisiones de administración y mantenimiento con tarjeta de débito gratuita. La operativa es totalmente online desde cualquier dispositivo o la app.

En Imagin, la plataforma 100% digital de CaixaBank, la cuenta es gratuita, al igual que las tarjetas imaginBank, que no tienen coste de emisión ni mantenimiento y permiten sacar dinero en cualquiera de los cajeros de la red CaixaBank. Ofrece transferencias nacionales e internaciones sin coste. No exige ninguna vinculación.

N26 permite abrir una cuenta online estándar sin comisiones 100% digital para realizar todas las operaciones básicas y retirar efectivo. Es posible usar una tarjeta virtual Mastercar gratuita asociada a la cuenta para pagar online y en tiendas con el móvil. Igualmente, la aplicación financiera Revolut tiene la cuenta estándar sin gastos ni requisitos de apertura.

MyInvestor oferta la Cuenta 1%, que además de ser totalmente gratis, tiene una rentabilidad del 1% durante 12 meses y el 0,10% posteriormente para los primeros 15.000 euros. No es necesaria la nómina ni contratar más productos, aunque el cliente que lo desee puede hacerlo.

"Las cuentas sin comisiones ni condiciones de vinculación son ideales para todos aquellos que no puedan cumplir los requisitos de su entidad porque, por ejemplo, no tengan una nómina. También pueden ser muy útiles para los que quieren abrir una segunda cuenta en otra entidad, pero no quieren cambiar su nómina de banco o para los que, simplemente, no quieren ataduras. Otro perfil al que puede serle útil es a los clientes que quieren una cuenta sin comisiones para compartir gastos", señalan desde HelpMyCash.

Por su parte, los grandes bancos españoles han elevado en los últimos años las comisiones de las cuentas en caso de que el cliente no cumpla con ningún requisito de vinculación. En la mayoría de los casos no es difícil evitar estas comisiones, aunque hay entidades más exigentes que otras. Los que más pagan son los menos vinculados.

CaixaBank cobra una cuota trimestral de 60 euros (240 euros al año) a aquellos que no cumplan con las condiciones del plan Día a Día. Para no abonar nada basta con cumplir dos de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina de al menos 600 euros al mes o una pensión de 300 euros como mínimo o bien tener más de 20.000 euros en productos de inversión. O tener tres recibos domiciliados al trimestre o hacer tres compras con tarjeta de crédito cada tres meses.

Los usuarios de Banco Santander adheridos al programa Santander One que no cumplan las condiciones pagan 20 euros al mes (240 euros al año). Es posible evitar ese gasto si se domicilia la nómina de más de 800 euros o pensión de más de 300 euros y con un requisito adicional: domiciliar tres recibos al trimestre o pagar con tarjeta de débito o crédito al menos seis veces al trimestre.

BBVA cobra hasta 160 euros al año sin vinculación y Unicaja Banco, KutxaBank, Ibercaja y Sabadell aplican hasta 120 euros anuales a los clientes menos vinculados. Sabadell da varias opciones para no pagar ningún euro en la Cuenta Expansión y la Cuenta Expansión Plus. Unicaja Banco libera de los pagos al cliente adherido al Plan Cero Comisiones cumpliendo las condiciones. Por su parte, ING cobra desde el 1 de abril de 2021 una comisión de 10 euros al mes (120 euros al año) por saldos de más de 30.000 euros. Abanca cobra 50 euros semestrales (100 euros al año).

Y Bankinter cobra 22,5 euros al semestre (45 euros anuales) por su cuenta corriente. Eso sí, la entidad dispone de la popular cuenta nómina remunerada los dos primeros años (hasta el 5% TAE el primero y hasta el 2% TAE el segundo hasta un máximo de 5.000 euros) sin comisiones y que ahora permite tener otras dos cuentas adicionales gratis.

"La forma más fácil de dejar de pagar comisiones de mantenimiento es revisar la letra pequeña de la cuenta que tengamos contratada y verificar qué requisitos hay que cumplir", aconsejan desde HelpMyCash, donde sostienen que "si los requisitos no son asumibles, se puede cambiar de banco". Explican que "los bancos quieren aumentar su base de clientes, por eso los que deciden cambiar son los que más fácil lo tienen para dejar de pagar comisiones, ya que varios bancos comercializan cuentas sin comisiones ni condiciones solo para nuevos clientes".

Otra opción para evitar las comisiones es preguntarle al banco si dispone de otra cuenta que se adapte mejor a las necesidades del cliente, es decir, que no tengan comisiones o con menos requisitos.

Las comisiones bancarias ocupan el tercer puesto en reclamaciones al Banco de España, que tramitó 34.341 reclamaciones de usuarios de servicios financieros en 2021, 61,1% más respecto al año anterior.