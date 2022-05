Las ‘boutiques’ que retan la rentabilidad de las grandes

Hace años que los grupos independientes están demostrando su buen hacer en la gestión y poco a poco se van haciendo con la confianza de los inversores, que les confieren su dinero para invertirlo en fondos y planes que están en las primeras posiciones por rentabilidad.

Al finalizar 2021 gestionaban el 9% del patrimonio total en fondos de inversión, es decir, algo más de 29.200 millones de euros, frente a los 243.377 millones en manos de los bancos, otros 29.400 grupos internacionales o 14.000 millones vinculados a aseguradoras. Esa diferencia de pesos se da también, aunque de forma inversa, si hablamos de rentabilidad. Las cinco gestoras independientes más rentables en 2021 superaron todas el 29% de retorno, mientras que la mejor del resto de grupos, Santalucía AM, no llegó al 11% en el año, según datos de VDOS.

Azvalor, la mejor gestora en 2021, rentó un 37,46%

A continuación analizamos las entidades independientes que, a tenor de lo estudiado por Vdos, hicieron podio en rentabilidad en 2021 en diferentes categorías.

Ábaco Capital

Ábaco Capital, fundada por Pablo González, encabeza la rentabilidad en mixtos

Como muchas de estas gestoras, sigue la filosofía value investing que trata de encontrar compañías de calidad a un precio por debajo de su valor intrínseco o real. Para José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, hablar de Ábaco Capital es hacerlo de su consejero delegado y socio fundador, Pablo González, “y su forma de entender los mercados y la flexibilidad que da a sus fondos. Tienen un producto muy consistente y a pesar de las modas o las presiones de rentabilidad o tamaño se han conseguido mantener muy fieles a su filosofía de inversión y su manera de entender la gestión”. Es la gestora más rentable en fondos mixtos, con un 15,20%.

Azvalor Asset Management

La valenciana Buy & Hold Capital fue el año pasado la primera firma en renta fija

Los gestores de Azvalor llevan 25 años aplicando el value investing con éxito. Como en el caso de otra de las gestoras independientes más conocida, Cobas AM, su equipo de inversiones proviene de Bestinver, gestora vinculada al grupo empresarial Acciona. De ahí salieron en 2015 Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad para fundar, junto a Beltrán Parages, en la parte comercial, Azvalor AM. Con una rentabilidad del 37,46%, cerraron el último ejercicio como la mejor gestora independiente. Cuentan con cinco fondos, dos planes de pensiones y cuatro sicavs.

Buy & Hold Capital

Se trata de una gestora radicada en Valencia, aunque con sede también en Madrid, que ofrece un plan de pensiones y tres fondos luxemburgueses, en los que a su vez invierten los tres productos españoles. Fundada en 2017 por Julián Pascual (presidente y responsable de la estrategia en renta variable), Rafael Valera (consejero delegado y más centrado en la renta fija) y Antonio Aspas (secretario-consejero), todos con años de experiencia en inversión y gestión en entidades financieras, family offices y sicavs. Aplican una “filosofía de inversión de convencimiento sin grandes vuelcos de cartera”, tal y como la definen. Fue la mejor gestora de 2021 en renta fija, un retorno del 5,08%, y segunda en fondos mixtos, con un 15,20%.

Cobas Asset Management

Es quizás una de las más conocidas entre los seguidores del sector de la gestión, ya que tiene al frente como director de inversiones a Francisco García Paramés. “uno de los gestores value europeos más reconocidos, tras haber desarrollado su carrera durante 30 años con un historial que le sitúa a la cabeza de los rankings de rentabilidad”, destaca Paula Mercado, directora de análisis de VDOS. Seguidor de la escuela de inversión en valor de Warren Buffett, su proceso inversor consta fundamentalmente de tres etapas: análisis, selección y paciencia. Y eso es lo que han tenido sus partícipes durante años en los que no han logrado ninguna rentabilidad. Cerró 2021 como la cuarta mejor boutique gracias a una rentabilidad del 32,32%.

Dux Inversiones

Fundada en el País Vasco en 1998 para prestar servicios de gestión y administración de patrimonios, a finales del año pasado llegaron a un acuerdo de integración con Abante Asesores. La gestora, segunda mejor en fondos de rentabilidad absoluta, está presidida por Alberto Erhardt Alzaga, con Guillermo Ruiz de Azúa Basarrate como director de inversiones. Destacan entre sus principios de inversión que gestionan con autonomía y libertad, “al no estar subordinados a otros grupos financieros u objetivos comerciales”, y su profesionalidad: “Nos reconforta no haber tenido nunca quejas o reclamaciones ni haber invertido nunca en instrumentos financieros conflictivos”, indican.

Gesconsult

Es una de las casas independientes con más solera, más de 30 años, tiempo en el que “han mantenido sus señas de identidad con la familia Lladó al frente”, indica José María Luna, que admite que salidas de gestores como Alfonso de Gregorio o David Ardura “han supuesto ruido para no crecer más”. Con Gonzalo Sánchez Crespo actualmente como director de inversiones, mantienen una forma de gestionar característica. “Se basan en fundamentales, pero no es un deep (profundo) value ya que tienen cierta flexibilidad a la hora de gestionar sus principales fondos de inversión”, puntualiza. De hecho, su filosofía está basada en tres pilares: la flexibilidad, la selección de valores y la independencia. En la categoría de monetarios, ocupan el segundo lugar (0,31%).

Horos Asset Management

En el germen de Horos Asset Management también está un movimiento de equipos gestores. En este caso la salida en 2018 de Metagestión de Javier Ruiz, director de inversiones, y los gestores de fondos Alejandro Martín y Miguel Rodríguez para crear su propia gestora. En opinión del experto de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, “se trata de un equipo muy cohesionado y con muchos años de experiencia conjunta. Además, son muy coherentes con su estilo value y su manera de entender el mercado, por lo que siempre se mantienen ajenos a las modas”, en referencia a los últimos años en los que la filosofía valor no ha sido la que mejores resultados ha cosechado en los rankings. Son los terceros entre las gestoras de renta variable (35,86%).

Muza Gestión de Activos

La gestora de la familia Urquijo, la segunda boutique más rentable el año pasado (36,81%), fue fundada en 2018, después de llevar desde 1999 canalizando sus inversiones, con muy buenos resultados, a través de La Muza Sicav. Así nació el único fondo de la firma, la estrategia de renta variable Muza FI. Preside la gestora Estanislao Urquijo, con Luis Urquijo, que ya gestionaba la sicav, como consejero delegado. Con el paso de los años no han cambiado sus pilares de gestión, que pasa por conocer a fondo los negocios en los que invierten, mantener la prudencia y una visión a largo plazo.

Patrivalor

Firma fundada en 1998 por José Antonio Santos (proveniente del grupo Banesto) se convirtió en sociedad gestora en verano de 2015. Son inversores en valor, de medio y largo plazo y apuestan por una baja rotación de las carteras. De hecho, “nos guiamos por los principios del análisis fundamental y evitamos actuaciones bajo impresiones sensacionalistas”, aclaran. Cuenta con tres fondos, dos de renta variable internacional (uno domiciliado en Luxemburgo) y otro global. Sus buenos resultados en 2021 impulsaron a esta gestora al quinto puesto entre las más rentables, con un 29,51%.

Tressis Gestión

Iniciaron su andadura en febrero de 2011, “con el objetivo de ser una de las primeras gestoras independientes de España, así como referencia en el mercado de la gestión de instituciones de inversión colectiva”, según consta en su presentación, y en estos años se han especializado tanto en fondos de inversión libre (FIL) y gestión alternativa como tradicional. Con Jacobo Blanquer al frente como consejero delegado de la firma, el equipo de gestores cuenta con una experiencia de más de 20 años que se ocupan de una docena de vehículos, entre los que se incluyen también multiactivos y de tendencias.