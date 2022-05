Alessandro de Sario: “La mayoría de las bajas son por problemas emocionales”

Para Alessandro de Sario (Turín, Italia, 1987) la pandemia ha supuesto una tremenda oportunidad de negocio. En 2016 cofundó Terapychat, la plataforma que actualmente es líder en psicología online en España, donde las sesiones de una hora cuestan entre 34 y 44 euros. Entonces, todavía apenas se hablaba de salud mental y solo se concebía ir a terapia de manera presencial. El coronavirus lo cambió todo y sus cifras lo demuestran: el volumen de transacciones entre psicólogos y pacientes a través de la plataforma aumentó en un 177% en 2021, gracias a un incremento del 150% en su red de expertos y del 190% en el número de usuarios que recurrieron a ella.

¿Cómo hicieron frente a este aumento repentino de oferta y demanda?

Somos un marketplace donde se encuentran la oferta de psicólogos colegiados y la demanda de pacientes, y la verdad que en 2020 nos cogió un tsunami de peticiones por ambos lados. Los psicólogos tuvieron que cerrar de golpe sus clínicas y teníamos cientos de profesionales pidiéndonos entrar en la plataforma para ofrecer terapia de forma online. Del otro lado, toda la gente que estaba encerrada buscaba ese tipo de apoyo. La pandemia nos hizo crecer muchísimo, en 2020 multiplicamos por nueve nuestras cifras y el año pasado casi por tres.

¿Se mantiene el crecimiento ahora que la pandemia se ha estabilizado?

Han sido dos años récord y cada mes es un mes más fuerte que el anterior porque todo esto se está quedando. A lo mejor no estamos tan mal como cuando estábamos encerrados en casa, pero se ha normalizado el rol del psicólogo y la gente acude a este tipo de servicios de forma mucho más fácil.

Desde 2021 también ofrecen sus servicios a empresas. ¿Cómo evoluciona esa área?

Nacimos como empresa enfocada en los usuarios finales, pero con la pandemia empezamos a recibir muchos mensajes de empresas españolas e internacionales que querían ofrecer este tipo de servicio a sus empleados. Ahora contamos con más de 250 compañías, como Jobandtalent, Personio, Afterbanks, Cooltra o FNAC, que ofrecen apoyo emocional a sus empleados.

¿El servicio es el mismo?

Para empresas es un poco diferente porque hay dos productos adicionales. Está, por supuesto, la terapia online, pero también programas ad hoc a través de webinars sobre temas relacionados con el bienestar emocional, como el coaching o el desarrollo personal. Y a la vez, ofrecemos a las empresas lo que se llama people analitics. Siempre de forma agregada, nunca individual, les ofrecemos los datos de sus empleados, por ejemplo, los motivos de consultas más solicitados en la empresa. Esto ayuda mucho a la compañía porque entiende cuáles son los problemas que tienen sus empleados y cómo puede enfocar mejor los talleres que ofrecemos.

¿Cuáles son esos problemas?

La ansiedad y el desarrollo personal son los motivos más solicitados. El burnout también es una tercera área laboral que ha crecido mucho a lo largo del último año y es justo uno de los motivos por los que las empresas están ofreciendo este servicio. Hay estudios que confirman que más de un 50% de las bajas laborales se deben a problemas emocionales, no físicos.

¿Se han notado resultados en ese sentido?

Hay algunos partners que ofrecen Terapychat desde hace más de un año y han visto que desde que han implementado el servicio las bajas laborales han bajado hasta un 45%. Ahí ves claramente cómo implementar un servicio como este en una plantilla aumenta la productividad y baja el absentismo. También hay un tema de retención del talento. Sobre todo ahora, mucha gente está dejando el trabajo y esto ayuda mucho a cuidar a nuestros empleados en nuestras empresas. Y hay un tercer punto que es la atracción del talento. Cada vez es más difícil atraerlo y hay clientes de Terapychat que hasta ponen en sus ofertas de trabajo que como empleado tendrás un apoyo emocional a través de la plataforma.

Terapychat también opera en Reino Unido e Italia. ¿Va a continuar su expansión?

De momento, con estos tres países tenemos ya muchísimo por hacer. No somos una de estas empresas que quiere estar en 40 países y no encontrarse en una posición líder en ninguno. Hay muchas oportunidades fuera de nuestros países, pero también queremos hacer las cosas bien y sabemos que el tema de la terapia online es un tema muy local, no es un producto que sea igual en todo el mundo, porque cada país tiene su cultura y tenemos que ser capaces de adaptar nuestro software a las necesidades de cada psicólogo en cada país.

¿Cuáles son sus previsiones para 2022?

Creo que duplicaremos el tamaño. Obviamente, cada vez se hace más grande y es difícil volver a multiplicar por números tan altos, pero vemos que la tendencia es muy positiva y el objetivo es seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo en España, donde ya tenemos más del 70% del mercado online. En Italia ya tenemos un 27% tras tres meses de haber lanzado y creo que llegaremos en breve a tener más de un 50%.