Ya hay fecha para el cargador único USB tipo C en Europa, cómo afecta a los iPhone

Dar el paso para tener un cargador único para todos los dispositivos móviles, exceptuando los que son pequeños (como pueden ser las pulseras inteligentes), tiene todo el sentido del mundo… especialmente para los usuarios. Desde hace tiempo la UE tiene la intención de conseguirlo -con la elección de USB tipo C-, lo que es un duro golpe para algunas compañías como Apple con sus iPhone. Pues bien, hoy se han conocido nuevos detalles al respecto.

Concretamente, lo que se ha aprobado tiene que ver con las fechas para lograr la unificación deseada por la Unión Europea. Y, lo verdaderamente interesante al respecto son los máximos, que es lo que se supone que la compañía de Cupertino exprimirá hasta el último momento para dar el salto desde Lightning hasta USB tipo C en los iPhone (ya tiene otros dispositivos que han realizado la transición, como algunos iPad o sus portátiles MacBook).

Las fechas que maneja la UE para la implementación

Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo en abril ya dejó claro que estaba por la labor de este cambio y ahora que la legislación es una realidad en la Comisión, se comienza con el proceso de obtener un texto definitivo que, en principio, no será un problema debido a que no ha existido enmienda alguna en lo antes mencionado. Vamos, que en este caso no hay fisuras entre los parlamentarios, lo que ya es noticia.

Pexels

Así, para inicios de 2023 se desea tener los escritos necesarios y definitivos para que sean aprobados y, entonces, comenzará un periodo de cortesía para que todas las compañías tengan tiempo para hacer los cambios oportunos en sus dispositivos y líneas de producción y suministros. ¿Y cuánto durará este? Pues unos dos años, por lo que para 2025 lo normal es que todo esté finalizado y el USB tipo C reine como interfaz de conexión de datos y carga para los smartphones, incluyendo los iPhone.

¿Tiene tiempo Apple para adaptar sus iPhone?

De sobra, ya que se pueden tener hasta dos o tres generaciones de sus conocidos teléfonos para cambiar los puertos Lightning. Además, es complicado que exista marcha atrás en la decisión, porque la unanimidad es total en la UE y cada vez existen menos resquicios en los que plantear una queja que detenga el proceso. Por lo tanto, todo hace indicar que Apple tiene en mente pasar a USB tipo C… y lo mismo da la sorpresa a más de uno y los iPhone 15 son los primeros en ofrecer esta posibilidad. En definitiva, parece que las cosas al final ocurrirán como la Unión Europea quiere… ¡Aunque todavía queda partido!