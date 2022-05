¡Ya era hora! Los Amazon Kindle, por fin, soportarán el formato ePub

Los libros electrónicos Amazon Kindle son, sin duda alguna, de los mejores que se pueden comprar en la actualidad. Tanto es así, que se han convertido incluso en un estándar, con lo complicado que resulta conseguir esto. Pues bien, uno de los problemas que tienen se va a resolver de una vez por todas. Hablamos del soporte de los archivos en formato ePub.

Lo cierto es que no tenía mucho sentido que los Kindle no soportaran los eBook con formato ePub, ya que estos son los más utilizados en todo el mundo. Pero, por alguna razón, en Amazon no han dado el paso hasta la fecha y, aquellos que tienen una amplia biblioteca en este formato, se veían obligados a realizar conversiones de forma manual. Para ello, lo habitual es usar una aplicación de terceros como por ejemplo Calibre (que, por cierto, es fantástica y recomendamos tenerla instalada si eres un gran amante de la lectura). El caso es que todo esto va a cambiar.

Qué es lo que va a pasar exactamente

Pues algo tan sencillo como que, si se envía un libro en el formato que hemos comentado, no se tendrá que ejecutar conversión alguna para que los eReader de Amazon puedan abrirlos de manera automática -sin que se tenga que hacer nada adicional para conseguirlo-. Esto, además, también supondrá que, muy posiblemente, en la propia tienda se ofrezca la posibilidad de hacer compras de libros en ePub… todo un descanso para las editoriales debido a que no tendrán que realizar conversiones adicionales de las novelas y demás que publican de modo electrónico.

Pexels

Evidentemente, para conseguir esto se tendrá que enviar una actualización a los propios dispositivos, ya que de otra forma no será posible conseguir este objetivo. Por cierto, según los datos que se han conocido, ya hay una fecha en la que esta compatibilidad será una realidad en los Kindle de Amazon: finales de este mismo año 2022, por lo que hablamos de una llegada que no se retrasará mucho. No parece nada descabellado preparar los nuevos firmware y proceder a su envío a cada lector del mercado que sea compatible (que serán la práctica totalidad de los que mantienen soporte).

Otro cambio importante en los Kindle

Este también tiene que ver con los formatos soportados por los libros electrónicos, concretamente con MOBI. Por lo que parece se perderá el soporte que desde el año 2005 se había convertido en una referencia y que no hace mucho tiempo pasó a llamarse AZW. Eso sí, aquellos que tengan títulos en este formato podrán utilizarlos sin problemas, ya que la correspondiente actualización solo estará disponible para los modelos que son nuevos. Conociendo esto, el soporte de libros ePub para los Kindle tiene más sentido que nunca.